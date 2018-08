Split žaluje za legendo Hajduka in olimpijskim prvakom

Nekdanji jugoslovanski nogometni reprezentant in legendarni napadalec splitskega Hajduka Zvonko Bego je od leta 1957 do leta 1967 za splitski klub odigral 375 tekem in dosegel 173 golov. Iz Splita ga je pot vodila v münchenski Bayern, nato pa je igral še za nizozemski Twente, Bayer iz Leverkusna in Austrio iz Salzburga.

Za reprezentanco Jugoslavije je napadalec odigral šest tekem in dosegel dva gola. Leta 1960 je bil član olimpijske reprezentance, ki je v Rimu osvojila naslov olimpijskega zmagovalca.