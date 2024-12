Izjemen odgovor Barcelone po nizu slabših rezultatov

Barcelona je po odličnem začetku novembra in visoki prednosti v la ligi v zadnjem času nekoliko padla v formi. Zasedba Hansija Flicka je bila brez zmage na zadnjih treh tekmah v domačem prvenstvu, najprej je z 0:1 klonila proti Realu Sociedadu, proti Celti je zapravila vodstvo z 2:0 in na koncu le remizirala z 2:2, nato pa je v soboto klonila še proti Las Palmasu z 1:2. S tem nizom je prednost Kataloncev na vrhu lestvice pred drugouvrščenim Realom Madridom padla na točko, ob tem pa je imel beli balet odigrano še tekmo manj.

Zdaj je Barcelono čakalo gostovanje pri šesti Mallorci, proti kateri je blaugrana na zadnjih 33 tekmah izgubila le trikrat. "Smo najmlajša ekipa v ligi in moramo se izboljšati. Prav tako ne smemo prejeti golov in vsi se moramo braniti kot celota. Enako velja za napad. Moramo ostati enotni. Proti Las Palmasu se je veliko dogajalo in ne želim se spuščati v podrobnosti. Morda se zdi, da se pritožujem ali se izgovarjam, da bi lahko zmagali, vendar nismo. Vedno obstaja razlog za prejete zadetke. Zame je pomembno biti na pravem mestu ob pravem času, izvajati pravi pritisk, včasih se zdi enostavno, a ni," je pred tekmo dejal Flick.

V sredo igra Real Madrid

Carlo Ancelotti bi lahko s svojo zasedbo ob ugodnem razpletu obeh tekem že v sredo skočil na vrh španskega prvenstva. Foto: Guliverimage

V sredo se obeta še obračun med devetim Athletic Bilbaom in drugouvrščenim Realom Madridom. Ekipi na lestvici loči dvanajst točk, ob tem ima zasedba Carla Ancelottija na svojem računu še odigrano tekmo manj.

