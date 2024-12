Veliki spopad za četrtfinale, v boj tudi Šeško in Kampl

V nemškem nogometnem pokalu bodo danes in v sredo postali znani udeleženci četrtfinala. Danes se na Allianz Areni obeta veliki derbi med Bayernom in aktualnim nemškim prvakom ter pokalnim zmagovalcem Bayerjem iz Leverkusna. Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom bo v sredo gostil Eintracht Frankfurt. Leipzig je brez zmage na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, le enkrat od tega so remizirali.