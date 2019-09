Po nekaj sekundah drame v San Sebastianu: z Janom Oblakom ni hujšega.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh zmagah v prvih treh prvenstvenih krogih je Atletico Madrid v 4. krogu gostoval v San Sebastianu in proti Real Sociedadu izgubil z 0:2. Jan Oblak je moral sredi drugega polčasa z igrišča. Real Madrid je doma s 3:2 premagal Levante. Barcelona v derbiju kroga gosti Barcelono.

Za Atleticom Madridom je gostovanje, na katerega bi najraje pozabil. V San Sebastianu je namreč v soboto doživel prvi prvenstveni poraz sezone in oddal sploh prve točke, ob tem pa navijači Atletica trepetajo, kaj je z Janom Oblakom in predvsem za to, ali bo lahko slovenski vratar nastopil na sredini tekmi lige prvakov proti Juventusu. Škofjeločana je najprej v 59. minuti premagal mladi Norvežan Martin Odegaard, ki v San Sebastianu igra kot posojen nogometaš Real Madrida.

Tri minute za tem je slovenski reprezentant prejel še en zadetek, ko je po njegovi napaki zadel Nacho Monreal, ob tem pa našega vratarja z žogo zadel tudi v glavo in zdelo se je, da je Oblak za nekaj časa izgubil tudi zavest. Po tej akciji je bila tekma za nekaj časa prekinjena, potem pa je moral Oblak z igrišča. Zamenjal ga je rezervni vratar Adan. Takoj po tekmi so se javili iz Atletica in v sporočilu za javnost zapisali, da Oblak ni izgubil zavesti, je pa prejel močan udarec v glavo, zato so se gostje iz preventivnih razlogov odločili, da ga pokličejo z igrišča.

Eden Hazard je debitiral za Real

Real Madrid je prišel do prve zmage sezone in doma s 3:2 odpravil Levante. Po prvem polčasu so Madridčani vodili že s 3:0, a na koncu trepetali za zmago. Na tej tekmi je za Real prvič v prvenstvu zaigral Eden Hazard, ki je poleti v Madrid prišel za sto milijonov evrov iz Chelseaja.

Eden Hazard je odigral prve minute v majici Reala na uradni tekmi. Foto: Reuters

Barcelona brez Messija proti Valencii

Barcelona zvečer gosti Valencio, spet pa ne more računati na Lionela Messija, ki je poškodovan. Valencia v Barcelono prihaja, potem ko je med tednom presenetljivo odpustila uspešnega trenerja Marcelina, ki jo je v prejšnji sezoni popeljal do lige prvakov in pokalne lovorike. V finalu pokala je Valencia premagala prav Barcelono.

