Naslov ji lahko vzame le še čudež: Barcelona zadržala velikih devet točk prednost pred Atleticom

V 33. krogu španskega prvenstva je vodilna Barcelona z udarnimi možmi na Camp Nouu preskočila še Real Sociedad (2:1) in pred Atleticom Jana Oblaka zadržala prednost devetih točk. Madričani so prav tako zmagali, zmago z 1:0 in nove tri točke jim je zagotovil Thomas Lemar. Slovenski čuvaj mreže je zbral dve obrambi. V nedeljo bo na delu še Real, ki ga čaka obračun z Athletic Bilbaom.