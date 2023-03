Oblak proti Valencii, Real na El Clasicu lovi zadnji vlak

V španskem prvenstvu bo večina oči uprtih v nedeljski spektakel na Camp Nouu, kjer se bosta v največjem prazniku španskega klubskega nogometa udarila vodilna Barcelona in Real Madrid. Katalonci imajo devet točk prednosti, letos pa so bele baletnike, s katerimi se spopadajo tudi v pokalu, že premagali v finalu španskega superpokala. Atletico v soboto zvečer ob 21.00 gosti Valencio, ki se skuša izogniti izpadu. Slovenski vratar Jan Oblak je seveda v vratih Atletica.

Kot prva sta se v 26. krogu španskega prvenstva za točke že v petek spopadla Valladolid in Athletic Bilbao, ki je v prejšnjem krogu doma namučil Barcelono, na koncu pa ostal brez točk (0:1). A tokrat je Athletic zmagal s 3:1.

El Clasico v nedeljo ob 21.00

Katalonci, ki so v tej sezoni že končali z evropskimi nastopi, so zadnje tri tekme dobili z 1:0. Marčevske nastope so odprli s tesno pokalno zmago nad Realom (1:0), nato pa z 1:0 ugnali še Valencio in Athletic Bilbao. Tako so ohranili veliko prednost pred Realom, ki znaša devet točk. Beli baletniki imajo tako v nedeljo zvečer še eno zadnjih priložnosti, da se z zmago približajo izbrancem Xavija Hernandeza in poskrbijo za bolj zanimiv boj za naslov prvaka.

Madridski Real v tej sezoni španski in evropski naslov. Foto: Reuters

Real prihaja v Barcelono dobre volje. Na zadnjih tekmah je ujel zmagoviti niz, v ligi prvakov pa se je prebil v četrtfinale. Dvakrat je premagal Liverpool, na petkovem žrebu pa izvedel, kako se ga na poti do nove evropske krone čaka Chelsea. Tako bo imel znova opravka z angleškim klubom. Barcelona je pot v evropski sezoni končala prav proti otoškemu velikanu, v 1/16 finala evropske lige jo je izločil Manchester United.

