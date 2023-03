Real Madrid prebolel zgodnji šok in se približal Barceloni

Nogometaši madridskega Reala so brez poškodovanega Karima Benzemaja doma premagali Espanyol (3:1) in zaostanek za vodilno Barcelono, ki jo v nedeljo zvečer čaka zahtevno gostovanje v Bilbau, znižali na šest točk. V zadnji tekmi 25. kroga se bosta v ponedeljek udarila Girona in Atletico Madrid, ki s pomočjo Jana Oblaka ni izgubil zadnjih osem tekem, na lestvici pa se povzpel na tretje mesto.

Branilci španskega naslova so prekinili slabši strelski niz. Pred domačim dvobojem z Espanyolom so na zadnjih treh tekmah dosegli le en zadetek in zaman čakali na zmago, nato pa se proti klubu iz Barcelone pomerili za prvenstvene točke brez poškodovanega francoskega zvezdnika Karima Benzemaja, ki je vprašljiv tudi za sredin nastop proti Liverpoolu, na katerem bo Real branil prednost s prve tekme osmine finala lige prvakov na Anfieldu (5:2). Konec prihodnjega tedna čaka Real še veliki derbi la lige, nedeljski el clasico na Camp Nouu proti vodilni Barceloni, zato je bila sobotna zmaga Reala proti Espanyolu zelo dragocena. Čeprav so gostje iz Katalonije povedli že v 8. minuti, so beli baletniki na koncu zmagali s 3:1.

Robert Lewandowski je v tej sezoni v španskem prvenstvu dosegel 15 zadetkov. Foto: Reuters

Katalonce, ki so bili zadnjič španski prvaki leta 2019, čaka v nedeljo gostovanje pri Athleticu v Bilbau. Na zelenice se vrača Robert Lewandowski, ki je zaradi poškodbe leve noge izpustil zadnji dve tekmi. Barcelona bo tako na San Mamesu računala na pomoč prvega strelca tekmovanja. V tej sezoni je v domačem prvenstvu prejela le osem zadetkov. Vratar Marc-Andre ter Stegen, ki brani v življenjski formi, je ostal nepremagan na kar 18 tekmah.

Atletico vztraja na tretjem mestu. Izbranci Diega Simeoneja so v zelo dobri formi, na zadnji tekmi so kar s 6:1 ponižali Sevillo, o tem, kaj bi lahko čakalo napadalce Girone v ponedeljek, pa so namignili z izborom obramb Jana Oblaka na četrtkovem treningu.

👐 ¡Jan ⛔blak siendo Jan ⛔blak! 👐 pic.twitter.com/2QCSIl6mxb — Atlético de Madrid (@Atleti) March 9, 2023

