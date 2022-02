Jan Oblak na novi preizkušnji

V 26. krogu španskega prvenstva bo Jan Oblak z Atletico Madridom v soboto zvečer doma gostil Celto Vigo. Atleti so trenutno na petem mestu la lige in za vodilnim Real Madridom zaostajajo kar 15 točk. Varovanci Diega Simeoneja so čez teden odigrali tudi prvo tekmo v osmini finala lige prvakov, kjer so se na domačem terenu z 1:1 razšli z Manchester Unitedom.