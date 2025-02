Atletico zapravil priložnost, 20. gol sezone Lewandowskega

V španskem nogometnem prvenstvu se nadaljuje zaostren boj za vrh lestvice. Do tega kroga vodilni Real Madrid je remiziral na gostovanju pri Osasuni (1:1) in tako ponudil priložnost Atleticu Jana Oblaka, da se povzpne na vrh. A Atleti ponujenega niso izkoristili, saj so z enakim izidom remizirali proti Celti. To lahko izkoristi Barcelona, ki z odigrano tekmo manj zaostaja tri točke, Blaugrano srečanje čaka šele v ponedeljek, ko gosti Rayo Vallecano.