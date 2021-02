Real se je rešil pred novo blamažo

Real Madrid se je v 22. krogu španskega prvenstva komaj rešil pred novim hudim spodrsljajem. Potem ko so se varovanci Zinedina Zidana na prvenstvenem gostovanju proti zadnjeuvrščeni Huesci na začetku drugega polčasa znašli v zaostanku, je nato francoski branilec Raphael Varane dosegel dva zadetka, najprej je bil uspešen v 55., nato pa še v 84. minuti, in preprečil senzacijo. Sevilla je zvečer prišla do četrte zaporedne zmage in na tretjem mestu prehitela Barcelono.