Real navdušil, Barceloni se ni izšlo po željah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši madridskega Reala so v 20. krogu visoko ugnali Valencio (4:1) in še povečali prednost pred zasledovalci. Barcelona je na gostovanju pri Granadi osvojila točko (1:1), od zmage, ki bi jo ponesla na tretje mesto, pa jo je delilo le nekaj minut. Jan Oblak se bo v nedeljo z Atleticom pomeril proti Villarrealu.

Karim Benzema se je vpisal v "strelski" klub 300 pri Realu. Foto: Reuters Beli baletniki so navdušili s predstavo proti Valencii (4:1). Pripravili so si številne priložnosti, mreža netopirjev pa se je prvič zatresla pred koncem prvega polčasa, ko je z bele točke zadel Karim Benzema. Izkušeni Francoz, najboljši strelec španskega prvenstva, je dosegel jubilejni 300. zadetek v dresu Reala. Benzema se je med strelce vpisal tudi v drugem polčasu, s 301 zadetkom pa na večni klubski lestvici strelcev zaseda četrto mesto. Na vrhu vztraja Portugalec Cristiano Ronaldo (451).

V drugem delu je dvakrat zadel v polno mladi Brazilec Vinicius Jr. in se na lestvici najboljših strelec la lige povzpel na drugo mesto, tako da se lahko Real po novem pohvali z dvema najboljšima strelcema.

Barcelona vodila do 89. minute

Na dvoboju v Granadi je bilo napeto do konca. Barceloni se je smejalo od 57. minute naprej, ko jo je v vodstvo popeljal Luuk de Jong. Nizozemski napadalec, prvi strelec katalonskega velikana v tem koledarskem letu, je zadel v polno že v 10. minuti, a je sodnik po posredovanju VAR razveljavil njegov zadetek. Barcelona je v 79. minuti ostala z igralcem manj, ko je moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča mladi up Gavi, nato pa so gostitelji pritisnili na vrata Marc-Andreja ter Stegena.

Razočaranje Gerarda Piqueja po zapravljeni priložnosti Barcelone, da bi se iz Granade vrnila bogatejša za tri točke. Foto: Reuters

Nemec je moral po žogo v svojo mrežo v predzadnji minuti, ko ga je z izjemnim strelom z levico premagal Antonio Puertas. Barcelona je s tem zapravila priložnost, da bi se začasno povzdignila na tretje mesto.

Špansko prvenstvo, 20. krog: Sobota, 8. januar:

Levante : Mallorca 2:0 (0:0)

Soldado 47., Morales 90.+7; R.K.: Campana 83./Levante



Real Sociedad : Celta Vigo 1:0 (1:0)

Oyarzabal 13.



Granada : Barcelona 1:1 (0:0)

Puertas 89.; L. de Jong 57.; R.K.: Gavi 79./Barcelona



Real Madrid : Valencia 4:1 (1:0)

Benzema 43./11-m, 88., Vinicius 52., 61.; Guedes 76. Nedelja, 9. januar:

14.00 Rayo Vallecano - Betis

16.15 Sevilla - Getafe

18.30 Alaves - Athletic Bilbao

18.30 Osasuna - Cadiz

21.00 Villarreal - Atletico Madrid (Jan Oblak) Ponedeljek, 10. januar:

21.00 Espanyol - Elche