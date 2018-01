Atletico in Valencia sta se približala Barceloni

Špansko prvenstvo, 18. krog

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je nastopil prvič v letu 2018. Z Atleticom je doma premagal mestnega tekmeca Getafeja (2:0) in ponovno zadržal nedotaknjeno mrežo. Dvoboj je zaznamoval Diego Costa, ki je dosegel zadetek, nato pa zaradi proslavljanja prejel rdeči karton. Prvič po el clasicu, ki je konec leta 2017 prepričljivo pripadel Kataloncem, se bosta v prvenstvu predstavila velikana Real Madrid in Barcelona. Na delu bosta v nedeljo.

Pri Atleticu je zaigral tudi Diego Costa. Napadalec, ki se je januarja vrnil v Madrid, potem ko je iz Chelseaja prestopil za 66 milijonov evrov, a v zadnji polovici leta ni igral, saj je bil Atletico kaznovan in do letos ni smel kupovati igralcev. Med tednom je v pokalu na igrišče vstopil s klopi in takoj zadel.

Zakaj je Diego Costa prejel rdeči karton?

Med strelce se je vpisal tudi na srečanju z Getafejem, ko je postavil končni rezultat (2:0), nato pa med proslavljanjem zadetka, ko je na tribuni skočil v objem navijačem, prejel drugi rumeni karton in moral predčasno pod prho. Prvi rumeni karton je prejel v 62. minuti. Jan Oblak bo v nedeljo praznoval 25. rojstni dan, Atletico pa se je na lestvici približal Barceloni na šest točk razlike.

Lestvica: Barcelona 17 tekem – 45 točk Atletico Madrid 18 – 39 Valencia 18 - 37 Real Madrid 16 - 31 Sevilla 17 - 29 Villarreal 17 - 27 Eibar 17 - 24 Getafe 18 - 23 Real Sociedad 17 - 23 Girona 18 - 23 Celta 17 - 21 Athletic Bilbao 17 - 21 Leganes 16 - 21 Betis 17 - 21 Espanyol 17 - 20 Levante 17 - 18 Alaves 17 - 15 Deportivo 17 - 15 Malaga 17 - 11 Las Palmas 17 - 11