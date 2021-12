Oblak nemočen ob mojstrovini Hrvata, nato je sledil šok v 88. minuti #video

Nogometaši Seville so v derbiju 18. kroga španske lige premagali Atletico Madrid. Nekdanji hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je v 7. minuti z izjemnim evrogolom premagal Jana Oblaka, španski prvaki pa so v 33. minuti prek Felipeja vrnili udarec, a je v 88. minuti Lucas Ocampos zagotovil gostiteljem dragoceno zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu. Barcelona je po hudem boju, zmagoviti zadetek je dosegla v 85. minuti, doma s 3:2 ugnala Elche. Vodilni Real Madrid bo na delu v nedeljo.

Sobotni derbi v Sevilli je postregel z dramatičnim razpletom. Gostitelji so prešli v vodstvo že v 7. minuti, ko je po mojstrskem zadetku, pravcatem projektilu z več kot 20 metrov, nemočnega Jana Oblaka premagal Ivan Rakitić. Nekdanji hrvaški reprezentant je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Mojstrski zadetek Ivana Rakitića:

Veselje Ivana Rakitića in soigralcev po spektakularnem zadetku proti Atleticu. Foto: Reuters

Atletico je vrnil udarec prek Felipeja. Brazilski branilec je v 33. minuti po predložku Thomasa Lemarja s kota z natančnim strelom z glavo izenačil na 1:1.

Oblak znova premagan, Atletico protestiral pri sodniku

Diego Simeone je z Atleticom doživel boleč udarec in še povečal zaostanek za vodilnimi klubi. Foto: Reuters V drugem polčasu je dolgo časa kazalo, da se bosta kluba razšla brez zmagovalca, a je nato Sevilla tik pred koncem rednega dela znvoa povedla. Rakitić je podal s kota, nato je Danec Thomas Delaney po zahtevnem strelu z glavo zatresel prečko, žoga pa se je ob nezbrani obrambi Atletica po dotiku Julesa Koundeja odbila do Lucasa Ocamposa.

Argentinec je močno udaril v bližnji kot Oblakovih vrat. Škofjeločan se je dotaknil žoge, a je bil strel premočan, tako da je žoga zatresla mrežo. Gostje so se pritoževali pri sodniku, saj so zahtevali prekršek Koundeja v napadu, a je ostalo pri zadetku Argentinca. Tako sta oba strela Seville v okvir vrat Oblaka na dvoboju zatresla mrežo.

Lucas Ocampos je poskrbel za končni rezultat 2:1 v Sevilli. Foto: Reuters

Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je že četrta minuta, so Madridčani pritiskali na vrata gostiteljev. Takrat bi Portugalec Joao Felix skoraj presenetil domačega vratarja. Z leve strani je nameraval poslati predložek pred vrata, a je usmeril žogo neposredno proti vratom in zadel prečko. Ostalo je pri 2:1 za gostitelje.

Atletico je izgubil tretjo prvenstveno tekmo zapored, v tej sezoni pa je prejel že 20 zadetkov. Real ima v nedeljo priložnost, da mu uide na kar 16 točk prednosti. Drugouvrščena Sevilla za belimi baletniki zaostaja pet točk.

Elche izenačil na 2:2, nato je zmagovalca odločil Nico

Nico Gonzalez je odločil zmagovalca z zadetkom v 85. minuti. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone so stežka prišli do svoje sedme zmage v tej sezoni. Začelo se je imenitno za gostitelje, saj sta Ferran Jutgla Blanch (22 let) in Gavi (Pablo Gavira – 17 let), oba sta dosegla strelska prvenca za Barcelono, poskrbela za vodstvo z 2:0 že v 18. minuti. Nico je postal tretji najmlajši strelec Barcelone v zgodovini kluba v španskem prvenstvu.

Z 2:0 se je končal tudi prvi polčas, nato pa je sledil preobrat. Na Camp Nouu je zadišalo po remiju, saj je Elche v drugem polčasu zaostanek z 0:2, dva zadetka je dosegel v dveh minutah, pretopil v izenačenje na 2:2.

Katalonci so se znašli v težavah, a je nato Nico Gonzalez (19 let), še eden izmed številnih mladih upov Barcelone (v igro je vstopil kot menjava za Ferrana), v 85. minuti le popeljal gostitelje znova v vodstvo. Obveljalo je pri 3:2, trener Xavi se je razveselil pomembne zmage, s katero je Blaugrana na lestvici napredovala na sedmo mesto.

Špansko prvenstvo, 18. krog: Petek, 17. december:

Celta Vigo : Espanyol 3:1 (1:0)

Mina 3., Aspas 47., Suarez 82.; Moron 90.+2 Sobota, 18. december:

Rayo Vallecano : Alaves 2:0 (2:0)

Guardiola 19., Catena 26.



Real Sociedad : Villarreal 1:3 (1:1)

Isak 32.; Moreno 38., 68., Chukwueze 90.+6; R.K.: Oyarzabal 49./Real Sociedad



Barcelona : Elche 3:2 (2:0)

Ferran 16., Gavi 19., Gonzalez 85.; Morente 62., Milla 63.



Sevilla : Atletico 2:1 (1:1)

Rakitić 7., Ocampos 88.; Felipe 33.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Nedelja, 19. december:

14.00 Granada - Mallorca

16.15 Athletic Bilbao - Betis

18.30 Getafe - Osasuna

21.00 Real Madrid - Cadiz Ponedeljek, 20 december:

21.00 Levante - Valencia

Lestvica strelcev: 13 – Benzema (Real Madrid),

10 - Juanmi (Betis), Vinicius Junior (Real Madrid),

8 - Aspas (Celta), Depay (Barcelona), de Tomas (Espanyol), Joselu (Alaves),

7 – Suarez (Atletico Madrid),

6 – Mina (Celta), Oyarzabal (Real Sociedad)

