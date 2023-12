Atletico Madrid je v 38. minuti ostal brez Stefan Savića, ki je dobil drugi rumeni karton. Vseeno so si Atleti z igralcem manj do 70. minute priigrali prednost s 3:1. Dva gola je dal Antoine Griezmann in enega Alvaro Morata. A do konca vendarle niso zdržali. V 87. je za napet finiš z znižanjem na 2:3 poskrbel Oscar Rodriguez, ko se je po njegovem strelu žoga odbila in presenetila Jana Oblaka. Drugi strelec lige Borja Mayoral je z bele točke (igranje z roko), s svojim drugim golom na tekmi in 12. v sezoni, v sodnikovem dodatku postavil končni izid v Madridu 3:3.

Barcelona, ki je v prejšnjem krogu remizirala z Valencio, bo priložnost za tri točke iskala v sredo, ko bo gostila zadnjo Almerio. Vodilna kluba Girona in Real Madrid bosta na delu v četrtek. Vodilna ekipa bo gostovala pri Betisu, ki se bori za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Real pa čaka gostovanje pri Alavesu.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Torek, 19. december:

Sreda, 20. december:

Četrtek, 21. december:

Lestvica: