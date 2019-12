Oblakovi še osmič v sezoni le do točke

Na uvodni tekmi 16. kroga španske la lige je Atletico Jana Oblaka remiziral na gostovanju pri Villarrealu (0:0), ki je na zadnjih šestih tekmah osvojil le dve točki in zdrsel po lestvici. V nič kaj bleščeči seriji pa niso niti Madridčani, ki so v tej sezoni že osemkrat remizirali in so trenutno šele na šestem mestu prvenstvene lestvice. Real bo v soboto prvo mesto branil proti Espanyolu, Barcelona bo na Camp Nouu gostila Mallorco, tretjeuvrščena Sevilla pa bo v nedeljo gostovala pri Osasuni.