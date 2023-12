V živo: Joao Felix premagal Oblaka, nato pa pogledal Simeoneja!

Nogometaši Barcelone in madridskega Atletica se pravkar merijo v derbiju 15. kroga španskega prvenstva. Za vodilnima Realom Madridom in Girono zaostajala za sedem točk. Jan Oblak brani od prve minute, v napadu Kataloncev pa mu povzroča težave njegov donedavni soigralec Joao Felix. Portugalec je v 28. minuti mojstrsko premagal Škofjeločana in popeljal Barcelono v vodstvo, po zadetku pa pogledal trenerja Diega Simeoneja, s katerim pri madridskem velikanu ni bil v najboljših odnosih.

Joao Felix je popeljal Barcelono v vodstvo proti Atleticu. To je bil njegov drugi zadetek v la ligi v tej sezoni. Foto: Reuters

Real Madrid in Girona imata po dvanajst zmag, dva remija in en poraz. Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.).

Vodilna Girona je v prejšnjem krogu z Athleticom iz Bilbaa igrala neodločeno, zdaj se je vrnila na zmagovalno pot. Dvanajseto zmago sezone si je priborila po preobratu. Valencia je na začetku drugega polčasa povedla z 1:0, nakar je izkušeni 37-letni Urugvajec Cristhian Stuani v 83. in 88. minuti zadel za zmago z 2:1. To sta bila njegov četrti in peti gol v sezoni. Trener Girone Michel je po tekmi dejal: "Lepo je zdaj, ko pišemo zgodovino, prosim le, da smo enotni tudi, ko pridejo porazi. Zavedati se moramo, da so Madrid, Barca in Atletico veliko močnejši in da jim ne bomo mogli slediti do konca prvenstva."

V nedeljskem derbiju se pravkar merita zasedbi Diega Simeoneja in Xavija Hernandeza. Foto: Reuters

Atletico Madrid ima odigrano tekmo manj, a vseeno bo ta za obe ekipi zelo pomembna. Da obdržita stik z vodilnima Realom in Girono. Tekmo v nedeljo zvečer na olimpijskem stadionu na Montjuicu gosti Barcelona, ki ima sicer to sezono en sam poraz, je pa štirikrat remizirala, tudi v prejšnjem krogu proti Rayu Vallecanu. V sezono 2022/2023 sta se obe medsebojni tekmi Barcelone in Atletica končali z zmago prvih z 1:0. Z goli bolj bogat je bil derbi februarja 2022, ko je katalonska ekipa zmagala s kar 4:2.

Špansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 1. december:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Ponedeljek, 4. december:

Lestvica: