Oblak proti Barceloni, da obdrži stik z vodilnimi

Barcelona in Atletico Madrid bosta v nedeljo ob 21. uri odigrala derbi 15. kroga španske la lige. Pred začetkom tega kroga sta za vodilnima Realom Madrid in Girono, ki igrata že v soboto, zaostajala za štiri točke.

Atletico Madrid ima sicer odigrano tekmo manj, a vseeno bo ta za obe ekipi zelo pomembna. Da obdržita stik z vodilnima Realom in Girono. Tekmo v nedeljo zvečer na olimpijskem stadionu na Montjuicu gosti Barcelona, ki ima sicer to sezono en sam poraz, je pa štirikrat remizirala, tudi v prejšnjem krogu proti Rayu Vallecanu. V sezono 2022/2023 sta se obe medsebojni tekmi Barcelone in Atletica končali z zmago prvih z 1:0. Z goli bolj bogat je bil derbi februarja 2022, ko je katalonska ekipa zmagala s kar 4:2.

Girona v soboto popoldne gosti Valencio, Real Madrid pa zvečer Granado.

