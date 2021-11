Sevilla lahko sklati Real z vrha, Oblak odhaja v Cadiz

Španske prvoligaške zelenice bodo oživele že drevi, ko se bosta v uvodnem dejanju 15. kroga udarila Athletic Bilbao in Granada. Sobotni večer ponuja poslastico med Villarrealom in Barcelono, na kateri bo Xavi prvič vodil katalonskega velikana v gosteh. Atletico Madrid, ki brani španski naslov, v ligi prvakov pa si je z nenačrtovanim domačim porazom proti Milanu otežil pot do napredovanja, bo z Janom Oblakom v nedeljo gostoval v Cadizu, isti dan pa se bosta v derbiju kroga pomerila Sevilla in vodilni Real Madrid.