Barcelona kljub okrepitvam le do točke

V večerni sobotni tekmi je Barcelona, ki je šele tik pred začetkom la lige dobila dovoljenje za registracijo vseh okrepitev v poletnem roku, pričakala Rayo Vallecano in zgolj remizirala. Ne premoč ne novi zvezdnik Robert Lewandowski v prvi postavi jim nista pomagala do regularnega prvega zadetka in prve zmage v španskem prvenstvu v novi sezoni. Katalonci so sicer dosegli dva zadetka, a sta bila tako Lewandowski kot Franck Kessie v prepovedanem položaju. Srečanje, ob koncu katerega si je rdeči karton prislužil Sergio Busquets, se je končalo z 0:0.

Z delitvijo točk so se v soboto razšli tudi člani Celta Vigo in Espanyola, medtem ko je Villarreal, za katerega je dva gola dosegel Alex Baena, s 3:0 premagal Real Valladolid.

Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri Almerii, Jan Oblak, ki je zaradi bolečin v hrbtu prejšnji teden izpustil zadnjo pripravljalno tekmo proti Juventusu (4:0), pa se bo v ponedeljek z Atleticom mudil pri mestnemu tekmecu Getafeju. V uvodnem dejanju sta se spopadli Osasuna in Sevilla, z 2:1 pa so zmagali gostitelji.