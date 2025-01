Velika poslastica in boj za lovoriko v Savdski Arabiji

V finalu španskega superpokala se bosta danes ob 20.00 v Savdski Arabiji za lovoriko pomerila Barcelona in Real Madrid. Katalonci so v polfinalu premagali Athletic Bilbao z 2:0, Madridčani pa so bili boljši od Mallorce s 3:0.

Polfinalna para na turnirju v savdski Džedi sta se razpletla po pričakovanjih. Barcelona je v sredo slavila z zadetkoma Gavija in Lamina Yamala, Real Madrid pa si je dan pozneje zmago zagotovil z goli Juda Bellinghama v 63. minuti, avtogolom Martina Valjenta v sodnikovem podaljšku ter Rodryga tik pred iztekom časa. V finalu se bo Real Madrid, ki brani naslov, potegoval za 14. superpokalni naslov, Barcelona pa za petnajstega.

Barcelona je zadnji el clasico dobila s 4:0. Foto: Reuters

"To bo zelo pomembna tekma, to je superpokal, in če ga osvojimo, nam bo dal veliko samozavesti do konca sezone. Zmaga na tej tekmi bi bila za nas zelo velika. Igrati bomo morali še veliko bolje kot proti Athleticu, govorimo o Real Madridu, ki točno ve, kako voditi igro in kako izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi," je pred srečanjem poudaril strateg Barcelone Hansi Flick.

Barcelona ima lepe spomine na edini letošnji el clasico, ki so ga Katalonci dobili s 4:0. Drugače je pri Realu. "Moramo razmišljati o tej tekmi, začeli smo jo dobro in potem v drugem polčasu povsem padli, moramo se izogniti napakam, ki smo jih storili. El clasico je vedno el clasico, še večji pomen ima, če gre za finale. Igrati proti Barceloni je vedno nekaj posebnega. Smo optimistični, razmišljamo pozitivno, smo zelo blizu novo lovorike, a se zavedamo, da se v nogometu lahko zgodi prav vse," je pred srečanjem misli strnil strateg Reala Carlo Ancelotti.

Zmagovalec superpokala bo v svoje žepe pospravil dobra dva milijona evrov, poraženec pa slab milijon. Barcelona in Real Madrid sta sicer že z udeležbo na superpokalu vsak zaslužila po dobrih šest milijonov evrov.

Španski superpokal, finale:

Nedelja, 12. januar: