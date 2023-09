Španske nogometašice še v stavko za višje plače

Nogometašice zahtevajo višje minimalne plače, zato so napovedale neigranje prvega in drugega kroga prvenstva. Sindikat igralk je bil na pogajanjih s svojimi zahtevami neuspešen, zato so se nogometašice odločile za nov korak. "Zadnja ponudba nasprotne strani je bila nesprejemljiva," so pozno v četrtek objavile nogometašice.

Predstavniki ženske lige so sindikatu ponudile najnižjo plačo v višini 20.000 evrov, v sindikatu pa poudarjajo, da je najnižja sprejemljiva vsota 23.000 evrov na leto. K temu dodajajo, da imajo klubi prve lige skoraj 100 milijonov evrov prihodkov in da bodo to vsoto brez težav lahko zagotovili akterkam na zelenici.

Doslej je bila po dogovoru iz leta 2019 najnižja dogovorjena letna plača 16.000 evrov.

Prva stavka v španskem ženskem nogometu

Velja dodati, da ne gre za prvo stavko v španskem ženskem nogometu. Pred tremi leti in pol so nogometašice z njo dosegle, da so sindikat in predstavniki klubov sklenili prvo kolektivno pogodbo, ki med drugim ureja tudi minimalno plačo in varstvo igralk v obdobju materinstva.

Še vedno stavkajo tudi reprezentantke, ki so napovedale, da za izbrano vrsto ne bodo igrale, dokler bo predsednik zveze Rubiales.

