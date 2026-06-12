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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
9.36

Osveženo pred

30 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Kanada BiH ZDA Paragvaj Alphonso Davies

Petek, 12. 6. 2026, 9.36

30 minut

SP 2026 v nogometu, 2. tekmovalni dan

Alphonso Davies ne bo pripravljen za uvod domačega SP, začenjajo tudi Američani

Avtor:
Pe. M.

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Alphonso Davies | Kapetan Kanade Alphonso Davies ne uvodni tekmi proti Bosni in Hercegovini ne bo igral. | Foto Reuters

Kapetan Kanade Alphonso Davies ne uvodni tekmi proti Bosni in Hercegovini ne bo igral.

Foto: Reuters

Drugi dan svetovnega nogometnega prvenstva prinaša dve tekmi. Ob 21. uri se bodo sogostitelji Kanadčani brez kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi, v Torontu pomerili z Bosno in Hercegovino. V zgodnjih jutranjih sobotnih urah (3.00) po slovenskem času pa bodo prvič na delu še glavni gostitelji prvenstva Američani, nasproti jim bo stal Paragvaj.

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Večina tekem letošnjega svetovnega prvenstva bo potekala v ZDA, za točke pa igrajo v Kanadi in Mehiki. Prav v zadnji se je vse skupaj začelo v četrtek, ko so Mehičani z 2:0 premagali Južno Afriko. Zmago je prvi dan prvenstva dosegla tudi Južna Koreja, ki je po preobratu premagala Češko.

Drugi dan prvenstva bodo na račun prišli navijači dveh gostiteljev. V Torontu se bo Kanada pomerila z Bosno in Hercegovino, ki bo na SP igrala drugič, prvič po letu 2014.

Kanadčani ne bodo mogli računati na kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi zadnje lože, a selektor domačinov Jesse Marsch je zadovoljen s potekom rehabilitacija kapetana. Upa, da bo kmalu pripravljen za igranje na prvenstvu. Kapetanski trak bo nosil Stephen Eustaquio.

SoFi Stadium je pripravljen na uvodno tekmo gostiteljev Američanov in Paragvajcev. | Foto: Reuters SoFi Stadium je pripravljen na uvodno tekmo gostiteljev Američanov in Paragvajcev. Foto: Reuters

Druga tekma dneva bo v Kaliforniji. Američani bodo prvenstvo odprli na stadionu SoFi Stadium v Inglewoodu. Njihov prvi tekmec bo Paragvaj

Kar 48 reprezentanc

V skupinskem delu bo nastopilo kar 48 reprezentanc, med katerimi bosta tudi slovenski sosedi Hrvaška in Avstrija, v izločilni del pa se jih bo prvič v zgodovino prebilo 32. Tako bo izločilni del bogatejši tudi za tekme šestnajstine finala, štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v polfinale, pa bodo na tem prvenstvu zbrale kar osem nastopov. Naslov brani Argentina, ki bo prvo tekmo na SP 2026 odigrala 17. junija proti Alžiriji.

SP 2026, 2. tekmovalni dan:

12. junij, petek (+ še ena jutranja tekma):
13. junij, sobota (+ še ena jutranja tekma):

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