Petek, 12. 6. 2026, 9.36
30 minut
SP 2026 v nogometu, 2. tekmovalni dan
Alphonso Davies ne bo pripravljen za uvod domačega SP, začenjajo tudi Američani
Drugi dan svetovnega nogometnega prvenstva prinaša dve tekmi. Ob 21. uri se bodo sogostitelji Kanadčani brez kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi, v Torontu pomerili z Bosno in Hercegovino. V zgodnjih jutranjih sobotnih urah (3.00) po slovenskem času pa bodo prvič na delu še glavni gostitelji prvenstva Američani, nasproti jim bo stal Paragvaj.
Večina tekem letošnjega svetovnega prvenstva bo potekala v ZDA, za točke pa igrajo v Kanadi in Mehiki. Prav v zadnji se je vse skupaj začelo v četrtek, ko so Mehičani z 2:0 premagali Južno Afriko. Zmago je prvi dan prvenstva dosegla tudi Južna Koreja, ki je po preobratu premagala Češko.
Drugi dan prvenstva bodo na račun prišli navijači dveh gostiteljev. V Torontu se bo Kanada pomerila z Bosno in Hercegovino, ki bo na SP igrala drugič, prvič po letu 2014.
Kanadčani ne bodo mogli računati na kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi zadnje lože, a selektor domačinov Jesse Marsch je zadovoljen s potekom rehabilitacija kapetana. Upa, da bo kmalu pripravljen za igranje na prvenstvu. Kapetanski trak bo nosil Stephen Eustaquio.
SoFi Stadium je pripravljen na uvodno tekmo gostiteljev Američanov in Paragvajcev.
Druga tekma dneva bo v Kaliforniji. Američani bodo prvenstvo odprli na stadionu SoFi Stadium v Inglewoodu. Njihov prvi tekmec bo Paragvaj.
Kar 48 reprezentanc
V skupinskem delu bo nastopilo kar 48 reprezentanc, med katerimi bosta tudi slovenski sosedi Hrvaška in Avstrija, v izločilni del pa se jih bo prvič v zgodovino prebilo 32. Tako bo izločilni del bogatejši tudi za tekme šestnajstine finala, štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v polfinale, pa bodo na tem prvenstvu zbrale kar osem nastopov. Naslov brani Argentina, ki bo prvo tekmo na SP 2026 odigrala 17. junija proti Alžiriji.
SP 2026, 2. tekmovalni dan:
Preberite še: