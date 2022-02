Šokantni prizori: angleški zvezdnik in njegova mama napadena v Manchestru #video

Manchester City je v soboto na derbiju kroga v premier ligi po dramatičnem zaključku z 2:3 klonil proti Tottenhamu. Sinjemodri so tako doživeli veliko razočaranje, a veliko bolj šokanten dogodek se je vezistu Manchester Cityja Philu Fodnu zgodil po koncu tekme, ko je zvečer obiskal eno izmed boksarskih tekem in bil skupaj s svojo družino vpleten v pretep.

Družbena omrežja in angleške spletne medije je danes preplavil videoposnetek, na katerem sta vezist Manchester Cityja, 21-letni Phil Foden, in njegova mati vpletena v pretep. Nogometaša in njegovo mamo so najprej verbalno napadli na hodnikih AO Arene v Manchestru pred boksarskim dvobojem med Amirjem Khanom In Kellom Brookom, nato pa se je vnel tudi pretep.

Kot je razvidno s posnetka in kot poročajo angleški mediji, se je Foden skušal izmakniti verbalnim napadom skupine moških in se umaknil v eno izmed stranskih sob na hodniku, a so se jezne izmenjave besed nadaljevale, nato pa je eden od moških napadel Fodnovo mamo in jo udaril v obraz.

Danes je Telegraph poročal, da policija v Manchestru dogodek že preiskuje, uradno izjavo pa je danes podal tudi klub Phila Fodna, Mancheser City, ki je svojemu igralcu izrazil podporo. "Klub je seznanjen z videom, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, na katerem sta bila napadena Phil Foden in njegova družina. Šokirani in zgroženi smo nad napadom na enega od Philovih članov družine. Še naprej bomo Philu in njegovi družini nudili vso podporo in pomoč, ki jo potrebujeta," so še zapisali pri vodilnem klubu premier lige.

Manchester City say they are "shocked and appalled" at abuse suffered by Phil Foden and his family backstage at Saturday's Amir Khan-Kell Brook fight.



More ⤵️ — BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2022

