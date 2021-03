Slovo nogometne legende Liverpoola in Škotske

Skupno je Ian St John v dresu Liverpoola med letoma 1961 in 1971 zbral 425 nastopov in dosegel 118 golov. Za škotsko reprezentanco je nastopil 21-krat in dosegel devet zadetkov.

Njegov najbolj ikoničen gol v klubski zgodovini je, ko je leta 1965 v sodnikovem dodatku zadel za zmago z 2:1 nad Leedsom in prvi klubski pokal FA v zgodovini.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.