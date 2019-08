Že malce pozabljeni Jan Repas je dobil priložnost, na katero je čakal skoraj leto in pol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Repas, z 22 leti še vedno precej mladi slovenski nogometaš, se je v začetni enajsterici Caena znašel po skoraj letu in pol čakanja.

Jan Repas, z 22 leti še vedno precej mladi slovenski nogometaš, se je v začetni enajsterici Caena znašel po skoraj letu in pol čakanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začeli smo z novo sezono spremljanja iger reprezentantov in tudi preostalih slovenskih nogometašev na delu v tujini. Selektor Matjaž Kek ta konec tedna svoje varovance še zadnjič spremlja prek televizijskih zaslonov, preden prihodnji teden začne priprave na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 s Poljsko in Izraelom v Stožicah. V petek je videl predstavi dveh svojih izbrancev, oba, Jure Balkovec in Jasmin Kurtić, sta igrala 90 minut. V Franciji, v tamkajšnji drugi ligi, je od prve minute po res dolgem času zaigral Jan Repas.