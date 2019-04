Oblak praznuje, Iličić pozabil na bolečine in si dal duška #video

Slovenski trener na delu v tujini:

Luka Elsner želi zadržati prvo mesto Luka Elsner z Union Saint-Gilloisejem vodi v skupini za nastop v Evropi. Foto: Sportida Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem nase opozoril v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer mu gre odlično, saj je v uvodnih petih tekmah osvojil kar 13 točk in vodi na lestvici. Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa, zato je podvig drugoligaša deležen še toliko večje pozornosti in veljave. V soboto bo v šestem krogu posebne kvalifikacijske skupine ob 20. uri gostoval pri Waasland-Bevernu, ki ga je šestega aprila na domačih tleh nadigral s kar 5:1. Union je pod vodstvom Slovenca nepremagljiv že več kot dva meseca. Zadnji poraz je doživel 16. februarja.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v prvi italijanski ligi prihodnjič na delu v nedeljo, ko bo v 34. krogu ob 18. uri gostila rimski Lazio. Slovenski vratar v tej sezoni še ni branil za moštvo iz Genove, tudi tokrat bo čakal na priložnost na klopi za rezervne igralce.

Matic Kotnik: Panionios bo konec tedna zaradi velikonočnih praznikov v Grčiji počival, nato pa se pripravlja na dvoboj zadnjega kroga rednega dela grškega prvenstva, ko bo petega maja ob 18. uri gostoval pri tekmecu Asteras Tripolis. Nekdanji vratar Celja ima težave s poškodbo roke, zaradi katere ni branil že več kot mesec dni.

Jan Oblak danes s soigralci in številnimi navijači praznuje 116. rojstni dan madridskega Atletica. Foto: Getty Images

Jan Oblak: Atletico Madrid bo v soboto ob 16.30 na domačem stadionu Wanda Metropolitano, na katerem je v tej sezoni prejel le devet zadetkov, gostil Real Valladolid. Gostom gori pod nogami, saj so na zelo nevarnem 17. mestu in jih čaka krčevit boj za obstanek, rdeče-beli pa so vedno bližje potrditvi končnega drugega mesta. Za vodilno Barcelono zaostajajo devet točk. Če v soboto ne bodo osvojili vseh treh točk, bo Barcelona postala uradno prvak še pred začetkom svojega sobotnega obračuna z Levantejem, ki se bo na Camp Nouu v soboto začel ob 20.45.

Atletico ima poseben motiv, saj je danes na rojstnodnevni torti upihnil 116 svečk. Zato želijo izbranci Diega Simeoneja razveseliti navijače z novo zmago in zaznamovati rojstni dan z novim uspehom.

Škofjeločan, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo rdeče-belim in poskrbel za dvig prejemkov, na Otoku pa ga omenjajo kot prvi izbor Manchester Uniteda, če bi poleti Old Trafford zapustil Španec David de Gea, je napovedan v prvi postavi Atletica. V tej sezoni je prejel le 23 zadetkov, skupno pa na 150 tekmah španskega prvenstva zgolj 90. Če do konca sezone ne bo prejel večjega števila zadetkov, bo še četrtič zapored prejemnik nagrade zamora. Drugi na lestvici najmanjšega števila prejetih zadetkov je Getafe, ki senzacionalno zaseda četrto mesto in se mu nasmiha liga prvakov. Klub iz predmestja Madrida je prejel 29 zadetkov.

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona bo na delu v soboto, ko bo v 33. krogu druge italijanske lige ob 17. uri gostovala pri Pescari. Na lestvici zaseda šesto mesto, ki po koncu rednega dela zagotavlja dodatne kvalifikacije za preboj v serie A.

Andraž Struna (levo) se z Anorthosisom na Cipru poteguje za točke v skupini za obstanek, Miha Blažič (desno) pa bi lahko že v soboto postal s Ferencvarošem madžarski prvak. Foto: Vid Ponikvar

Miha Blažič: Ferencvaroš ima štiri kroge pred koncem madžarskega prvenstva kar 11 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Vidijem, tako da je povsem blizu jubilejnega 30. naslova državnega prvaka, prvega po letu 2016. V soboto bo ob 19.30 gostoval pri Honvedu, prvak pa bi lahko postal že prej, če Vidi (tekma se bo začela ob 17. uri) ne bi doma premagal Akademije Puškaš, za katero občasno nastopa tudi levi slovenski bočni branilec Dejan Trajkovski.

Bojan Jokić: Ufa bo v 26. krogu ruskega prvenstva poskušala izkoristiti prednost domačega igrišča proti Uralu. Dvoboj se bo začel v nedeljo ob 10.30 po slovenskem času. Ufa, za katero nastopajo kar trije slovenski legionarji, želi zapustiti 14. mesto, ki ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek.

Miha Mevlja: Rostov, ki se poteguje za Evropo, a mu v zadnjem času ne gre najbolje, tako da je zdrsnil na osmo mesto, bo v soboto ob 15.30 v 26. krogu ruskega prvenstva gostoval pri predzadnjeuvrščenem Anžiju iz Mahačkale, ki je pred finančnim zlomom.

Nemanja Mitrović: na Poljskem poteka drugi del sezone. Jagiellonia Bialystok v skupini zaseda visoko četrto mesto. V petek bo ob 18. uri gostovala v Lubinu pri Zaglebieju, tako da se obeta ''slovenski'' obračun, ki smo ga v prejšnjih sezonah spremljali na večnih derbijih, saj je eden izmed najbolj nevarnih igralcev Zaglebia nekdanji nogometaš Maribora Damjan Bohar.

Nejc Skubic: Bočni branilec, ki je prejšnji mesec zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020, bo v prvi turški ligi s Konyasporom na delu v ponedeljek, ko bo ob 19. uri gostil Galatasaray, enega največjih kandidatov za osvojitev naslova.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak. Modri iz hrvaške prestolnice so postali državni prvaki že 20-krat v zgodovini samostojne Hrvaške (12-krat v zadnjih 13 sezonah), uvrstili so se tudi v finale hrvaškega pokala. Po izpadu iz evropske lige, kjer so po podaljških klonili v osmini finala proti Benfici, so v vseh tekmovanjih nanizali sedem zaporednih zmag, na zadnjih šestih tekmah pa ohranili mrežo nedotaknjeno. Jo bodo tudi v derbiju 31. kroga, ko bodo v soboto ob 19. uri gostovali pri Osijeku Erika Janže, katerega so med tednom izločili iz pokala?

Aljaž Struna se v ligi MLS srečuje z zelo znanimi nogometnimi imeni. Prejšnji teden se je pomeril proti Zlatanu Ibrahimoviću. Foto: Reuters

Aljaž Struna: Houston Dynamo, ki je v šestih tekmah v tej sezoni zbral zelo solidnih 13 točk, bo v severnoameriški profesionalni ligi MLS prihodnjič na delu v nedeljo, ko bo v goste sprejel Columbus Crew. Dvoboj se bo v Teksasu začel ob 2.30 po slovenskem času.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek zaradi velikonočnih praznikov dejaven šele petega maja, ko ga čaka obračun s Pafosom.

Vezisti:

Jaka Bijol: CSKA Moskva se bo v nedeljo v 26. krogu ruskega prvenstva odpravil v Krasnodar, kjer ga ob 18. uri čaka neposredni obračun za tretje mesto na lestvici. Mladi Slovenec je med tednom z zadetkom pomagal ruskemu podprvaku do zmage nad Anžijem.

Damjan Bohar bo danes obudil rivalstvo s slovenskih večnih derbijev, ko se bo pomeril proti Nemanji Mitroviću. Foto: Vid Ponikvar

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin bo v tretjem krogu lige za prvaka, kjer nastopa osem najboljših klubov po rednem delu poljskega prvenstva, danes ob 18. uri pričakal Jagiellonio iz Bialystoka. Obeta se slovenski obračun nekdanjih nogometašev Maribora in Olimpije, saj bo v Lubinu gostoval nekdanji kapetan zmajev Nemanja Mitrović.

Domen Črnigoj: Četrtouvrščeni Lugano bo v prvi švicarski ligi prihodnjo tekmo odigral v nedeljo, ko bo ob 18. uri gostoval pri prvaku Young Boys v Bernu. Če bi ohranil četrto mesto, bi si zagotovil evropsko vozovnico.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town je že pred časom ostal brez vseh možnosti za obstanek v elitni angleški premier ligi. Zvečer ga čaka gostovanje, na katero bo pozorna vsa angleška javnost, saj bo gostoval na Anfieldu pri Liverpoolu, velikem kandidatu za naslov prvaka. To bo uvodna tekma 36. kroga angleškega prvenstva, na kateri si rdeči ne smejo privoščiti spodrsljaja, če še želijo dihati za ovratnik Manchester Cityju.

Josip Iličić je v tej sezoni za Atalanto prispeval že 12 zadetkov in 10 asistenc. Foto: Guliver/Getty Images

Josip Iličić: Atalanta je v tej sezoni v izjemni formi. Navdušuje tako z rezultati kot tudi predstavami, na katerih ne manjka všečnega in napadalnega nogometa. Največja orožja predstavljajo Duvan Zapata (26 golov in sedem asistenc), Papu Gomez (deset golov in devet asistenc) ter slovenski as Josip Iličić (12 golov in deset asistenc), ki se lahko tako pohvali z ''dvojnim dvojčkom''.

Klub iz Bergama se je v četrtek uvrstil v finale italijanskega pokala (prvič po letu 1996), Iličić je proti Fiorentini prispeval zadetek in podajo (2:1), v prvenstvu pa je na pragu ogromnega podviga. Po zmagi v Neaplju (2:1) se je Atalanta na lestvici povzpela na peto mesto. Točkovno se je izenačila s četrtouvrščenim AC Milanom, od katerega ima resda boljšo razliko v zadetkih, a je slabša v razmerju medsebojnih tekem v tej sezoni (2:2 in 1:3). Zato je Atalanta na petem mestu, le streljaj od položaja, ki po koncu sezone zagotavlja nastop v ligi prvakov.

Veliko veselje v slačilnici po zmagi nad Fiorentino:

V ponedeljek potrebuje domače točke, ko bo ob 19. uri gostila Udinese. Potrebujejo pa jih tudi gostje, ki jih vodi Hrvat Igor Tudor. Videmčani imajo namreč pred 18. Empolijem zgolj štiri točke prednosti. Navijači Atalante držijo pesti, da bo Iličić čim prej zacelil poškodbo levega kolena. Na zadnjih tekmah je čutil ogromne bolečine, v četrtek pa so klubski zdravniki v 85. minuti, ko je ob stoječih ovacijah občinstva zapustil zelenico proti Fiorentinu, njegovo koleno takoj obložili z ledom. Veselje po preboju v finale pokala je bilo tako ogromno, da je v slačilnici, ko je sledilo veliko slavje, pozabil na bolečine in poskakoval od sreče.

Rene Krhin: Nantes bo v nedeljo v 34. krogu francoskega prvenstva ob 21. uri gostoval na Velodromu v Marseillu. Na tej tekmi bi si že lahko zagotovil obstanek v druščini najboljših, saj ima pred 18. Dijonom 12 točk prednosti.

Jasmin Kurtić: SPAL je v italijanskem prvenstvu vedno bližje zagotovitvi obstanka. Pred 18. Empolijem ima devet točk prednosti. V nedeljo bo ob 15. uri v 34. krogu serie A gostil Genoo.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev bo v soboto ob 18.30 gostoval pri Lvivu. Ukrajinski podprvak za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov in je v tej sezoni izločil Kijevčane v pokalu, zaostaja sedem točk. Do konca ukrajinskega prvenstva je še sedem krogov.

Miha Zajc: Fenerbahče je še naprej v hudi krizi. Na zadnjih petih prvenstvenih tekmah je zmagal samo enkrat in je trenutno šele na 14. mestu prvenstvene lestvice, le pet točk nad mesti, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo. V soboto bo pred bučnimi domačimi navijači ob 18. uri gostil četrtouvrščeni Trabzonspor.

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne je v francoskem prvenstvu v odlični formi. Na zadnjih petih prvenstvenih tekmah je osvojil kar 13 točk, na lestvici zaseda visoko četrto mesto. V nedeljo bo ob 17. uri na domačih tleh pričakal Toulouse.

Andraž Šporar na Slovaškem lovi absolutni strelski rekord zadetkov v eni sezoni. Foto: nzs.si

Andraž Šporar: v tej sezoni še vedno neporaženi Slovan iz Bratislave si je že zagotovil deveti naslov prvaka v obdobju državne samostojnosti in prvega po letu 2014. Ljubljančan bo v soboto gostoval ob 15.30 pri moštvu DAC 1904 v Dunajski Stredi in poskušal popraviti že tako imenitno strelsko statistiko. V tej sezoni je v prvenstvu že pri 23 prvenstvenih golih. Nov cilj Ljubljančana je absolutni strelski rekord v zgodovini slovaškega prvenstva, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil napadalec Košic Robert Semenik. Dosegel je kar 29 zadetkov. Slovan bo do konca sezone odigral še pet tekem.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Northampton Town - Yeowil Town, sobota 16.00 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Altach - Wacker Innsbruck, sobota 17.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Rapid Dunaj - Hartberg, sobota 17.00 Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried - Wiener Neustadt, petek 19.10 Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr - Lafnitz, petek 19.10 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec - Floridsdorfer, petek 19.10 Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden - Beerschot-Wilrijk, nedelja 20.00 Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Roeselare - Tubize, petek 20.30 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina - Sarajevo, sobota 17.00 Zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj Kakanj - Zrinjski, sobota 17.00 Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Slavia Sofija - Lokomotiv Plovdiv, ponedeljek 16.30 Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Konec tedna brez tekme. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Konec tedna brez tekme. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Karvina - Slovan Liberec, sobota 17.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek SoenderjyskE - Vejle, nedelja 14.00 Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga Inter Turku - HJK Helsinki, ponedeljek 17.30 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Nice - Guingamp, nedelja 15.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Dijon, nedelja 15.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec tedna brez tekme. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec tedna brez tekme. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek - Dinamo Zagreb, sobota 19.00 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Konec sezone. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Roma - Cagliari, sobota 18.00 Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma - Cagliari, sobota 18.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Parma, nedelja 15.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Juventus, sobota 20.30 Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone - Napoli, nedelja 12.30 Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Chievo - Parma, nedelja 15.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga SPAL - Genoa, nedelja 15.00 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Konec tedna brez tekme. Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Konec tedna brez tekme. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno - Palermo, sobota 15.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Salernitana - Carpi, sobota 15.00 Zaradi poškodbe kolena je že končal sezono. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce - Brescia, nedelja 21.00 Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento - Cosenza, petek 21.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Zhetysu Taldykorgan -Atyrau, sobota 13.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Vidi - Akademija Puškaš, sobota 17.00 Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig - Freiburg, sobota 15.30 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Magdeburg - Greuther Fürth, sobota 15.00 Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Aalen - Uerdingen, sobota 14.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen - Zwickau, sobota 14.00 Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga NEC Nijmegen - Twente, petek 20.00 Twente je že uradno prvak druge lige in se vrača med elito. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Korona Kielce - Arka Gydnia, nedelja 15.30 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, skupina za prvaka Piast Gliwice - Cracovia Krakov, petek 20.30 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Wisla Krakov - Slask Vroclav, nedelja 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Korona Kielce - Arka Gydnia, nedelja 15.30 David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Academico Viceu - Benfica B, nedelja 16.00 Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ufa - Ural, nedelja 10.30 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa - Ural, nedelja 10.30 Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa - Ural, nedelja 10.30 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Arsenal Tula, ponedeljek 16.00 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Zenit St. Peterburg - Krila Sovjetov, nedelja 15.30 Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka DAC 1904 Dunajska Streda - Slovan Bratislava, sobota 15.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Luzern - Thun, sobota 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Vaduz - Schaffhausen, sobota 18.00 Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Samut Prakan City - Chainat Hornbill, sobota 13.00 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Bursaspor - Akhisarspor, nedelja 15.00 Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Adama Demirspor - Boluspor, nedelja 15.30 Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Toronto - Portland, sobota 21.00 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS Sporting Kansas City - New England Revolution, nedelja 2.30