Slovenske nogometašice poskrbele za petardo

Slovenke so v Skopju pričakovano vpisale še drugo zmago v teh kvalifikacijah. Domača vrsta, ki je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 135. mestu oziroma skoraj sto mest nižje od Slovenije, ni bila na ravni gostij, ki so že v prvem polčasu dosegle dva zadetka, v drugem še tri. Slovenke so tako na tretji medsebojni tekmi s Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu v Latviji slavila s 4:3, še tretjič zmagale, zdaj imajo z njo razliko v danih in prejetih zadetkih kar 22:1.

Lara Prašnikar Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Slovenke so odločneje začele, med drugim je v 12. minuti Dominika Čonč z roba kazenskega prostora zaposlila domačo vratarko, ta pa je dobro posredovala tudi v 23. minuti po strelu iz bližine Zale Kuštrin. Še v isti minuti pa so Slovenke povedle, Lara Prašnikar je žogo nastavila Kaji Korošec na približno 20 metrov, ta pa je z močnim strelom poskrbela za 1:0. Prašnikarjeva je malce zatem ob posredovanju domače vratarke oplazila prečko domačih vrat, po kotu Mateje Zver pa je nespretno posredovala prav čuvajka domače mreže Viktorija Pančurova, ki je žogo potisnila v lastno mrežo.

Gostiteljice so prvi nevarnejši strel sprožila na začetku drugega polčasa, vendar je bila Zakla Meršnik pripravljena, Prašnikarjeva pa je v 56. minuti dobila lepo podajo za hrbet makedonske obrambe, prišla do dvoboja ena na ena z vratarko in jo ugnala za 3:0. V 84. minuti so Slovenke še povečale prednost, ko je z desne strani podala Izabela Križaj, z glavo pa zadela Nina Kajzba. Štiri minute pozneje je za 5:0 po podaji Prašnikarjeve poskrbela Špela Kolbl s strelom z 12 metrov.

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na EP in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/26.