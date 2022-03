Kekova četa po zmago nad Hrvaško, Dalić bo sestavil dve ekipi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes prvič v polni postavi v Dohi, kjer se pripravlja na sobotno prijateljsko tekmo s Hrvaško in torkovo s Katarjem. V ponedeljek je opravila en trening na igriščih univerze v Dohi, kjer jo danes v skoraj popolni zasedbi čaka še druga vadba. Pred bojem s Hrvaško je želja zmagati.

Slovenski tabor bo danes dopolnil Domen Črnigoj, medtem ko še čakajo Petra Stojanovića, ki je imel nekaj težav z boleznijo, a ima danes predviden polet v Doho.

Vse druge igralce pa ima selektor Matjaž Kek že na voljo. Med njimi tudi novinca Tomija Horvata in v zadnjem času stalnega člana zvezne vrste Adama Gnezdo Čerina.

Gnezda Čerin: Vemo, kaj je bilo nazadnje v Splitu

Adam Gnezda Čerin se v klubskem nogometu dokazuje na Hrvaškem, kjer nastopa za Rijeko. Foto: Vid Ponikvar "Res je malo neobičajen zbor, daleč od doma, toda hotel je super, pogoji za trening so odlični, tako da bodo to dobre priprave in dobri pripravljalni tekmi," je na spletni novinarski konferenci povedal Gnezda Čerin.

Za igralca Rijeke bo obračun s Hrvaško še nekoliko bolj poseben. "Zagotovo. Tekma s Hrvaško pač nosi neko tekmovalnost. Vemo, kaj je bilo nazadnje v Splitu (visok poraz v kvalifikacijah za SP), tako da smo motivirani, čeprav gre za prijateljsko tekmo. Najprej pa se moramo osredotočiti nase, popraviti naše stvari, ampak kot vsaka tekma je tudi ta pomembna in gremo po zmago," je povedal vezist.

Dodal je, da so zadnje kvalifikacije za SP, ko se Sloveniji – ta je sicer na prvi tekmi Hrvate pred enim letom premagala z 1:0 – ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo v Katarju, že preteklost. "To je za nami, lahko se le pripravimo na nov cikel. Zato smo tukaj. Da povežemo ekipo, opravimo kakovostne treninge, se uigramo ..." je dodal Gnezda Čerin.

Horvat: Fantje so me zelo dobro sprejeli

Tomi Horvat se je jeseni v Evropi srečeval z zvezdniki Tottenhama, v soboto bo imel opravka s hrvaškimi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Novinec v članski vrsti je Murin vezist Tomi Horvat. "Fantje so me zelo dobro sprejeli. Lokacija je zanimiva, pogoji zelo dobri, igrišča odlična, tako da je vse na zelo visoki ravni," je prve vtise zbrala Murina "desetka".

"Zelo sem vesel, da sem skupaj s tako dobrimi igralci. Poskusil se bom čim bolj dokazati, mislim, da bo to dobra akcija za naprej," je dodal Horvat.

Kot je še povedal, za zdaj še ni bilo konkretnega govora o tem, kje ga selektor najbolj vidi v ekipi, prav tako ne o tem, da bi se obrnili k podobnemu scenariju kot Hrvati, ki na svojih dveh tekmah načrtujejo uporabiti vse nogometaše.

Hrvaška bo naredila dve ekipi

Selektor Hrvaške Zlatko Dalić je namreč pojasnil, da je poklical 25 igralcev. Načrtuje, da bodo vsi dobili priložnost za igro (Hrvaška se bo v torek merila še z Bolgarijo). "Naredili bomo dve ekipi," je za spletno stran hrvaške zveze pojasnil Dalić.

Marcelo Brozović (št. 11) zaradi zdravstvenih razlogov ne bo nastopal za Hrvaško na prijateljskih tekmah v Katarju. Foto: Reuters

Slovenija se bo s Hrvaško merila v soboto ob 15. uri po slovenskem času. Hrvati med drugim na tekmi ne bodo mogli računati na z novim koronavirusom okuženega Josipa Brekala, že pred tem sta zaradi poškodb s prvotnega seznama odpadla Handanovićev soigralec pri Interju Marcelo Brozović in Oblakov soigralec pri Atleticu Šime Vrsaljko.