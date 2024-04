Mijatović: NZS se lahko pohvali z izjemnimi številkami

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na skupščini pregledala poslovanje. Lani je zabeležila skok v številu registriranih nogometašev, teh je zdaj več kot 74.000, predvsem na račun uvrstitve na evropsko prvenstvo so zrasli prihodki zveze, ki je ob tem povečala vlaganje v razvoj nogometa in infrastrukture.

"NZS se lahko pohvali z izjemnimi številkami. Lani je število registriranih igralcev preseglo 74.000, kar je največ doslej," je ob nagovoru skupščini dejal predsednik NZS Radenko Mijatović. Število registriranih igralcev se je glede na uradne podatke zveze v preteklih dveh letih povečalo za več kot 20 odstotkov z dobrih 60.000.

Leta 2023 se je okrepilo tudi finančno poslovanje zveze. Prihodki so lani narasli na 27,36 milijona evrov, največ na račun skoraj 6,9 milijona evrov iz naslova nagrade od Evropske nogometne zveze (Uefe) za uvrstitev moške reprezentance na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. Ta predstavlja levji delež kar 42-odstotnega lanskega povečanja prihodkov.

Ob tem so sicer narasli tudi stroški reprezentance, zveza pa je več denarja namenila tako za ostale nogometne deležnike kot tudi za infrastrukturo, je razvidno iz letnega poročila za 2023, ki so ga potrdili delegati na skupščini. Skupni odhodki so znašali 26,85 milijona evrov, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. Prihodki NZS so tako presegli odhodke za okoli pol milijona evrov.

Radenko Mijatović Foto: www.alesfevzer.com NZS je lani za infrastrukturo namenila 2,3 milijona evrov, kar je 60 odstotkov več kot leto prej. Približno 8,2 milijona je namenila za reprezentance, kar je 33 odstotkov več kot leto prej, za 31 odstotkov pa so narasli odhodki za mladinski nogomet in nogomet za vse, ki so lani znašali 1,24 milijona evrov, je razvidno iz poročila.

"Na tem mestu bi rad izpostavil tisto, kar je v medijih pogosto spregledano - to so naša vlaganja na vseh ravneh nogometa," je dejal Mijatović in izpostavil predvsem vlaganja v ženski nogomet. Zveza je lani za to namenila 1,5 milijona evrov, ob tem pa izenačila pogoje moške in ženske članske reprezentance, sta izpostavila Mijatović in generalni sekretar NZS Martin Koželj.

Prvi mož NZS v svojem nagovoru ni mogel mimo uvrstitve moške reprezentance na prvi veliki turnir po 14 letih, ki je po njegovi oceni plod vlaganj in dela iz preteklih let. "Seveda je uvrstitev na euro v prvi vrsti uspeh reprezentantov in selektorja ter strokovnega štaba, a obenem je tudi uspeh vseh nas," je dejal zbranim članom skupščine.

Za letos zveza pričakuje še vsaj 2,7 milijona evrov prihodkov iz naslova nagrade za udeležbo na euru, ob tem bi reprezentanca lahko s svojimi dosežki ta znesek še povečala, saj je za vsako zmago v skupini predviden bonus v znesku milijona evrov, za remi pa pol milijona evrov. Za uvrstitev v osmino finala reprezentanca dodatno zasluži 1,5 milijona evrov, še več za vse morebitne nadaljnje kroge.

Prihodki iz medijskih pravic bodo po načrtu NZS za letos ostali na ravni nekaj manj kot 6 milijonov evrov, prispevki Uefe pa naj bi znašali 4,86 milijona evrov, kar je 32 odstotkov več kot v lanskem letu. Skupaj zveza za letos načrtuje nekaj več kot 25 milijonov prihodkov, kar je osem odstotkov manj kot lani.

V tem letu se bodo po poslovnem načrtu nekoliko znižali tudi odhodki NZS, ki bodo pri 25,12 milijona evrov znašali šest odstotkov manj kot lani. Kljub nekoliko nižjim skupnim odhodkom pa se bodo povečali odhodki tako za infrastrukturo (za 26 odstotkov na 2,9 milijona evrov) kot tudi za mladinski nogomet in nogomet za vse (za 24 odstotkov na 1,53 milijona evrov). Nižji bodo stroški za reprezentance (za osem odstotkov na 7,59 milijona evrov).