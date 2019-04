Kontroverzni milijarder leto dni po škandalu s pištolo skače od veselja

Le Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Izrael, Severna Irska, Slovaška, Švica in Wales. Takšen je trenutni seznam držav po abecednem vrstnem redu, ki so v sezoni 2018/19 že dobile nogometnega klubskega prvaka. Med njima sta tudi dva kluba s slovenskimi legionarji. To sta Slovan Bratislava (Andraž Šporar in Kenan Bajrić) in Dinamo Zagreb (Petar Stojanović).

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (24. april in 8. maj) Anglija finale Manchester City - Watford (18. maj) Armenija polfinale (22. april) Avstrija finale Red Bull Salzburg - Rapid Dunaj (1. maj) Azerbajdžan polfinale (23. april in 1. maj) Belgija finale Gent - Mechelen (1. maj) Bolgarija polfinale (23. in 24. april) Bosna in Hercegovina finale Sarajevo - Široki Brijeg (5. in 15. maj) Ciper finale AEL Limasol - APOEL Nikozija (22. maj) Češka polfinale (24. april) Črna gora polfinale (1. maj) Danska finale Midtjylland - Bröndby (17. maj) Francija PSG finale Rennes - PSG (27. april) Grčija PAOK Solun polfinale (25. april) Hrvaška Dinamo Zagreb polfinale (23. in 24. april) Italija Juventus Torino polfinale (24. in 25. april) Izrael Maccabi Tel Aviv finale Maccabi Netanya - Bnei Yahuda (15. maj) Kosovo polfinale (1. maj) Luksemburg polfinale (24. april) Madžarska polfinale (23. in 24. april) Moldavija polfinale (8. maj) Nemčija polfinale (23. in 24. april) Nizozemska finale Willem II - Ajax (5. maj) Poljska finale Jagiellonia Bialystok - Lechia Gdansk (2. maj) Portugalska finale Porto - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija polfinale (24. in 25. april) Rusija polfinale (15. maj) Severna Irska Linfield finale Ballinamallard United - Crusaders (5. maj) Severna Makedonija finale Makedonija GjP - Akademija Pandev (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava finale Spartak Trnava - Žilina (1. maj) Slovenija polfinale (23. in 24. april) Srbija polfinale (15. maj) Škotska finale Hearts - Celtic Glasgow (25. maj) Španija finale Barcelona - Valencia (25. maj) Švica Young Boys Bern polfinale (23. in 25. april) Turčija polfinale (24. in 25. april) Ukrajina finale Šahtar Doneck - Inhulets (15. maj) Wales The New Saints finale Connah's Quay - The New Saints (5. maj)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Najprej proslavili rojstni dan, nato naslov prvaka

Na stadionu Toumba je bilo v nedeljo slavnostno. Foto: Reuters V zadnjem tednu se je seznam državnih prvakov v evropskih državah povzpel na devet klubov. Med njimi je tudi PAOK Solun, ki je pisal zgodovino. V soboto so njegovi vročekrvni in zvesto navijači proslavili 93. rojstni dan kluba z ogromnim pirotehničnim spektakelom, s katerim so osvetlili drugo največje mesto v Grčiji.

Prižgali so na stotine bakl in napovedali veliko nedeljo, na kateri so na domačem stadionu Toumba spravili na kolena Levadiakos (5:0) in se z neulovljivo prednostjo pred najbližjim zasledovalcem Olympiakosom razveselili prvega naslova grškega prvaka po sušnih in dolgih 34 letih.

Kako so navijači čestitali klubu za rojstni dan:

PAOK je postal prvi grški prvak, ki ne prihaja iz Aten (Olympiakos, Panathinaikos in AEK), po letu 1988 (Larissa). PAOK, ki prisega na črno-belo barvno kombinacijo, je postal grški prvak tretjič v klubski zgodovini. To je storil veličastno, saj je v tej sezoni še neporanžen. V 29 nastopih je zbral 25 zmag in štiri remije.

Predsednik Ivan Savvidis po veliki nedeljski zmagi ni skrival veselja. Ruski tajkun grških korenin je opozoril nase lani na dvoboju med PAOK in AEK, ko je nezadovoljen s sodnikovo odločitvijo stopil na zelenico, pri tem pa so kamere hitro ujele, kako je bil opasan s pištolo.

Predsednik Ivan Savvidis je prvič, odkar je leta 2012 prevzel PAOK Solun, proslavljal osvojitev grškega naslova. Foto: Reuters

Pod palcem ima več kot poldrugo milijardo evrov, tako da spada med najbolj premožne poslovneže v Grčiji.

Kapetan razkril skrivnost

Savvidis ima pod palcem več kot poldrugo milijardo evrov. Foto: Reuters Zaradi lanskoletnega škandala, še enega v nizu, ki je vrgel temno senco na dogajanje v grškem nogometu, je prejel hudo kazen. Tri leta ne sme delovati v nogometu. Zato je pred današnjo tekmo vsakega nogometaša Paoka pozdravil pred tekmo pred stadionom, nato pa dvoboj spremljal na zaslonu. Solunski klub je prevzel leta 2012 in ga rešil finančnega zloma.

Kapetan Vierinha je kot glavno moč izpostavil povezanost med igralci in privrženci. ''To je najbolj nora vez med igralci in navijači, kar bi si jo lahko želel. To je skrivnost našega uspeha,'' občasni portugalski reprezentant posveča naslov tudi družini Savvidis. Njegov trener je Razvan Lucescu, sin izkušenega Mircee Lucescuja, in nekdanji romunski selektor.

Juventus osmič zapored, Mbappe osrečil PSG

V Italiji je Juventus spisal zgodovino. Osmič zapored je osvojil scudetto, postal italijanski prvak, prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je napovedal, da bo v prihodnji sezoni ostal zvest stari dami in znova nosil črno-beli dres.

Ozračje v Torinu je kljub novi italijanski zvezdici še pod vtisom izpada v četrtfinalu lige prvakov proti Ajaxu. Juventus je izenačil rekord, saj je postal prvak že pet krogov pred koncem, tako kot pred njim še Torino (1948), Fiorentina (1956) in Inter (2007).

Novega (starega) prvaka imajo tudi v Franciji. Paris St. Germain je po treh zapravljenih zaključnih žogicah, proti Strasbourgu (2:2), Lillu (1:5) in Nantesu (2:3) je na treh zaporednih tekmah prejel deset zadetkov, kar se mu ni zgodilo vse od leta 1985, postal prvak. To mu je uspelo pet krogov pred koncem.

Kylian Mbappe se je v nedeljo znesel nad nekdanjimi soigralci. Foto: Reuters

Parižani so osvojili šesti naslov v zadnjih sedmih letih, vmes mu je načrte prekrižal le Monaco (2017). PSG ga je v nedeljo premagal s 3:1. Prvi strelec Kylian Mbappe je dosegel vse tri zadetke, skupno v tej sezoni pa jih je dal že okroglih 30. ''Razočarani smo zaradi izpada v Evropi proti Manchester Unitedu, a se življenje nadaljuje,'' sporoča mladi francoski as.

Dinamo ostaja razred zase

Zagrebčani bi lahko po prvenstvu osvojili na Hrvaškem tudi pokal, saj so se uvrstili med štiri najboljše. Foto: Reuters Nič novega na seznamu najboljših ni tudi na Hrvaškem. Zagrebški Dinamo Zagreb je z lahkoto ubranil naslov prvaka, saj ima pred Rijeko kar 23 točk prednosti. Dinamo si je zagotovil že 20. naslov v obdobju državne samostojnosti v petek. Na Hrvaškem predstavlja razred zase, njegov največji tekmec splitski Hajduk je bil prvak le šestkrat.

Pri Dinamu ima pomembno vlogo tudi Petar Stojanović. Z modrimi je bil odličen v Evropi, se uvrstil med 16 najboljših v ligi Europa, sezono pa nespametno končal z rdečim kartonom v Lizboni. ''Dinamu ste vrnili mednarodni ugled,'' je modre pohvalil zagrebški župan Milan Bandić. Zagrebčani so tudi v igri za pokalni naslov.