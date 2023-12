V Leipzigu smo se pogovarjali s slovenskim nogometnim draguljem Benjaminom Šeškom, letošnjim dobitnikom nagrade za obetavno športno osebnost, ki ne navdušuje samo z igralsko statistiko in brezkompromisnostjo, še posebej kadar igra za Slovenijo, ampak tudi z nalezljivo sproščenostjo in pozitivnostjo. Omenjeno priznanje, ki ga podeljuje Društvo športnih novinarjev Slovenije, so v preteklih letih prejeli slovenski športni kalibri velikega formata, od Tadeja Pogačarja in Luke Dončića do Janje Garnbret, ki so bili čez nekaj let razglašeni tudi za športnike leta, če jih naštejemo samo nekaj. Kaj 20-letniku iz Radeč, ki ima za seboj izjemno sezono, polno učnih lekcij, pomeni mesto v tako imenitni družbi, kdo je verjel vanj, ko nihče drug ni, kako se počuti ob vzklikanju pesmi z refrenom Šeško is on fire in kaj sporoča Luki Dončiću?

Društvo športnih novinarjev Slovenije nagrado za obetavno športno osebnost podeljuje od leta 2014. Prva jo je prejela atletinja Maruša Mišmaš, leto pozneje je bil za obetavno športno osebnost razglašen motokrosist Tim Gajser, sledila so leta športne plezalke Janje Garnbret (2016), košarkarja Luke Dončića (2017) in Tadeja Pogačarja (2018). Leta 2019 je kipec za obetavno športno osebnost prejela teniška igralka Kaja Juvan, v koronskem letu je bil nagrajen metalec diska Kristjan Čeh, leta 2021 odbojkar Rok Možič, lani golfistka Pia Babnik, letos pa so slovenski športni novinarji največ obeta zaznali pri 20-letnem Benjaminu Šešku, prvem nogometašu s to nagrado.

Priznanje, da spadaš med največje slovenske športne kalibre

Ko smo mu v prostorih akademije Red Bull v Leipzigu, kjer preživi ogromno časa, dan po uspešni predstavi v ligi prvakov, kjer je Young Boysom iz Berna zabil gol za vodstvo Leipziga z 1:0, predali kipec, je bil Šeško izjemno počaščen.

"Nagrada za obetavno športno osebnost je zelo velika nagrada, to pomeni, da spadaš med največje, ob tem pa se tudi sam zaveš, da si v karieri nekaj že naredil in da si na dobri poti. To ti da motivacijo in zagon za naslednje mesece, leta. Moje sanje so postati čim boljši nogometaš. Da se nikoli ne ustavim. Želim si biti med največjimi, kakor daleč se bo pač dalo. Dokler tega ne bom dosegel, se ne bom ustavil," napoveduje Šeško, ki je prve nogometne poteze potegnil v Radečah in trboveljskem Rudarju.

Agent ga je opazil že pri 13 letih

Tam ga je opazil nogometni agent Elvis Bašanović, ki je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani še formalno prevzel nagrado v imenu Šeška. "Ko ni nihče verjel vame, ko sem pri 13, 14 letih igral v majhnih slovenskih klubih, je bil on tisti, ki je vedno govoril, da sem vreden več milijonov in da bom nekoč igral na najvišji ravni. Ljudje so se mu takrat smejali, saj je bilo to zelo težko verjeti, no, danes pa mu vsi govorijo, vsa čast. Moj agent je bil tisti, ki je verjel vame, ko nihče drug ni," je kot iz topa izstrelil napadalec Leipziga, ko smo ga vprašali, kdo razen družine, je v otroštvu še verjel v njegov potencial.

Kaj je bilo tako posebnega na 13-letnemu Benjaminu Šešku, da ga je opazil nogometni agent? "Ko sem Benjamina prvič opazil, je bil star med 13 in 14 let. Bil je izjemno visok, ni pa še bil mišično razvit, tako da sem v tisti fazi lahko videl zgolj potencial, ni pa še bil vrhunski nogometaš, kar je pri taki starosti normalno. Zanimivo je bilo, da je glede na svojo višino imel zelo dobro koordinacijo in občutek za žogo in zdelo se mi je, da je v tej kombinaciji nekaj nevsakdanjega. Visoki nogometaši so namreč običajno precej nerodni, nizki pa spretni, on pa je imel oboje," je ob robu prireditve Športnik leta v pogovoru za Sportal pripovedoval Šeškov agent Bašanović. Šeško in njegov agent Elvis Bašanović. Foto: Instagram Dejal je, da je ob prvem srečanju s Šeškom opazil, da se ne on, niti ljudje okrog njega ne zavedajo njegovega talenta. "Spomnim se, da sem mu rekel, da bo pri 18 letih debitiral v A reprezentanci in da bo pri 18 letih igral v ligi prvakov, kar je bilo takrat za javnost nekaj neverjetnega, ne pa zame. Že od vsega začetka sem verjel vanj in mogoče je ravno to tudi največja stvar, ki smo jo naredili. Da smo v začetku, ko v Benjamina ni verjel nihče, verjeli mi, to vero prenesli nanj in z njo okužili tudi vse okoli njega." Bašanović je v pogovoru za Sportal kot pomembnega izpostavil tudi Šeškov značaj. "Gre za krasnega fanta, za prijaznega in sproščenega, skromnega in preprostega. Tudi sami se trudimo, vse odkar smo ga spoznali, da ga usmerjamo tako, da bo tudi ko bo uspešen, ostal enak in ne bo pozabil, od kod prihaja, kakšne so njegove korenine in kako težko je bilo na začetku njegove poti, ko se je iz Radeč z vlakom vozil v Krško na treninge, kakšni so bili trenutki, ko ni imel ničesar. Benjamin je kljub vsemu, kar se mu dogaja, ostal trdno na tleh in je danes prav takšen, kot je bil kot otrok." Bašanović še dodaja, da Šeško v bližnji prihodnosti ne odhaja nikamor, čeprav ga povezujejo z različnimi klubi. "Obstaja nekaj vrhunskih klubov, kjer si ga lahko predstavljamo, vendar je za tak prestop še dovolj časa. V Leipzigu ima vse, kar potrebuje za postopen razvoj in pri tem ostaja trdno na tleh."

Foto: Ana Kovač

Sezona 2023, učna lekcija v več pogledih

Leto 2023 je bilo za Šeška učna lekcija v več pogledih. Iz Salzburga je prestopil v Red Bull Leipzig, med težkokategornike bundeslige, za nameček je v ligi prvakov zabil dva gola, s slovensko reprezentanco pa se je po več kot dveh desetletjih uvrstil na evropsko prvenstvo, na večni lestvici najboljših slovenskih strelcev Slovenije pa z desetimi goli poskočil na 11. mesto.

"S sezono sem zelo zadovoljen. Prestop iz Salzburga in avstrijske v nemško ligo, eno najmočnejših lig na svetu, je bil zelo velika stopnička zame. V pol leta, kar sem tukaj, sem se že izkazal, tako da lahko rečem, da sem ponosen nase, tudi zato, ker sem se tako hitro prilagodil. Zdaj je pomembno samo to, da tako nadaljujem in se izboljšujem."

Foto: www.alesfevzer.com

V solzah že pred sodniškim žvižgom

Trenutke pred sodniškim žvižgom v Stožicah, kjer si je Slovenija z zmago nad Kazahstanom (2:1), neposrednim tekmecem za preboj na Euro2024, zagotovila vstopnico za prvenstvo stare celine, je doživljal izjemno čustveno. "Že nekaj minut pred koncem tekme sem imel solze v očeh, ker mi to res veliko pomeni. Pred leti sem spremljal, kako so se naši nogometaši uvrstili na prvenstvo (leta 2010 se je Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo, op. a.), zdaj pa bom na njem tudi jaz nastopil. Neverjetno, tega ne bom pozabil. Še posebej zato, ker smo majhna država, z majhnim številom ljudi."

Šeško goriiiiiii!

Navijači so v letošnjem kvalifikacijskem ciklu ob petih zadetkih Šeška, na melodijo skladbe Freed From Desire italijanske izvajalke Gale, ki je postala navijaška poskočnica po vsem svetu, spontano razvili refren Šeško s’on fire. Kako se ob tem počuti ljubljenec slovenskih navijačev?

V Leipzigu smo Šeška presenetili tudi s slovenskim reprezentančnim dresom Luke Dončića, darilom Društva športnih novinarjev Slovenije in Košarkarske zveze Slovenije, ki ga ima slovenski nogometni dragulj še posebej v časteh. Kaj mu ob tej priliki javno sporoča?

