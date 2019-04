Atalanta do zmage brez Iličića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 34. krogu italijanskega prvenstva so finalisti pokala Atalanta Josipa Iličića, ki je zadel na četrtkovi tekmi pokala in se ni znašel na seznamu nogometašev za ponedeljkov obračun, z 2:0 odpravili Udinese.

Nedeljski spored sta odprla Frosinone Luke Krajnca in Napoli. Slovenec je začel na klopi in doživel poraz. Zadnji Chievo z Boštjanom Cesarjem je remiziral s Parmo Lea Štulca. Še en slovenski dvoboj je potekal v Ferrrari, kjer se je Jasmin Kurtić s Spalom prav tako razšel brez zmagovalca z Genoo Roka Vodiška - ga ni bilo v kadru. Sampdoria (Vid Belec) je izgubila s finalisti italijanskega pokala, Laziem. V nedeljo je Torino doma premagal Milan in ga prehitel na prvenstveni lestvici.

Inter Samirja Handanovića se je v derbiju v Milanu pomeril z Juventusom, ki si je že prejšnjem krogu zagotovil osmi zaporedni naslov italijanskih prvakov. Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, domače je v vodstvo popeljal Radja Nainggolan, za izenačenje pa je z z natančnim strelom, ob katerem je slovenski vratar obstal kot vkopan, poskrbel Cristiano Ronaldo. Cagliari Valterja Birse (slovenski reprezentant je tekmo začel in igral do 68. minute) je v večnem mestu z 0:3 izgubil proti Romi.

Inter je v derbiju kroga proti Milanu povedel z golom Radje Nainggolana. Foto: Reuters

Italijansko prvenstvo, 34. krog:

Lestvica: