Iličić preporodil Atalanto in jo popeljal do podviga v Neaplju #video

V 33. krogu italijanskega prvenstva si je Juventus z zmago nad Fiorentino (2:1) zagotovil že osmi zaporedni naslov italijanskih prvakov. V zadnji tekmi kroga je Atalanta po velikem preobratu v drugem polčasu v Neaplju premagala Napoli (2:1) in se na lestvici točkovno izenačila s četrtouvrščenim Milanom. Josip Iličić je vstopil v igro v 54. minuti in preporodil svoje moštvo.

Atalanta Josipa Iličića je z zmago v Neaplju (2:1) storila velik korak k uresničitvi evropskih sanj. Slovenski nogometni reprezentant se poteguje za eno izmed mest, ki prihodnje leto vodijo v ligo prvakov. Kranjčan je zaradi zdravstvenih težav, s katerimi ima opravka v zadnjem obdobju, začel dvoboj na klopi za rezervne igralce. V igro je vstopil v 54. minuti in poživil igro gostov. Atalanta je prek Kolumbijca Duvana Zapate (dosegel je že 21. zadetek v tej sezoni) in Hrvata Maria Pašalića poskrbela za popoln preobrat. V akciji za zadnji zadetek Atalante je sodeloval tudi Iličić in si za predstavo prislužil visoke ocene.

Izjemna akcija Atalante, v kateri je sodeloval tudi Iličić, za zadetek za 2:1:

Atalanta is the italian Ajax:



a goal at Napoli with whole building-up starting from OWN box, and with a defender replacing goalkeeper that perform as fullback! pic.twitter.com/srEtPMRrk6 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 22, 2019

Poleg tega imajo nogometaši Atalante v tej sezoni še vedno možnost za osvojitev lovorike. V četrtek bodo igrali povratno polfinalno tekmo italijanskega pokala, prva tekma v Firencah pa se je končala s 3:3.

Stara dama osmič zapored

Juventus je novi (stari) italijanski prvak. Firenčani so sicer povedli prek Nikole Milenkovića, a je stara dama strnila vrste in po popolnem preobratu pet krogov pred koncem prvenstva prišla do 35. zvezdice. Na velikem derbiju v Milanu med Interjem in Romo (1:1) nismo videli zmagovalca. Samir Handanović se je izkazal s štirimi obrambami pri strelu Stephana El Shaarawyja pa je bil povsem nemočen.

Juventus je brez večjih težav ubranil naslov italijanskega prvaka.

Leo Štulac je s Parmo remiziral z Milanom (1:1), slovenski nogometaš je tekmo začel med rezervami, v igro pa vstopil šele v sodnikovem podaljšku. Sampdoria Vida Belca, ki je tekmo spremljal s klopi, je visoko klonila pri Bologni, Cagliari Valterja Birse, ki je igral do 76, minute, je z 1:0 premagala Frosinone Luke Krajnca. Tako kot Belec je tudi on tekmo spremljal s klopi.

Jasmin Kurtić se je s Spalom veselil zmage nad Empolijem. Kurta je pri zmagi s 4:2 odigral celotno srečanje. Genoa Roka Vodiška, Slovenec ni kandidiral za nastop, je razočarala proti Torino, odpisani Chievo Boštjana Cesarja, ki se s soigralci seli v serio B, pa je presenetil Lazio, ki je na koncu tekmo končal kar z dvema igralcema manj. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je odigral celotno srečanje.

Italijansko prvenstvo, 33. krog:

Lestvica: