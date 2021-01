Sepp Blatter zapustil intenzivni oddelek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Napreduje vsak dan. Z majhnimi koraki sicer, vendar gre naprej," je dejala Corinne Blatter Andenmatten za časnike pod okriljem CH Media Group.

"To, da je lahko zapustil oddelek intenzivne nege, je bilo zanj izjemno pomembno s psihološkega vidika," je dejala Blatter Andenmattnova in dodala, da so zdravniki zadovoljni z njegovim napredkom, a da ga čaka še "dolga pot nazaj".

Štiriinosemdesetletni Blatter je bil novembra pozitiven na novi koronavirus, konec leta pa je imel operacijo srca, ki je bila po besedah njegove hčerke "bolj zapletena in nevarna, kot so zdravniki sprva mislili".

Nekdanjega šefa svetovnega nogometa v domači Švici sicer kriminalno preiskujejo vse od leta 2015. Njegova hčerka je še dodala, da za zdaj še ni seznanjen z najnovejšo obtožbo, ki jo je konec decembra proti njemu vložila Fifa zaradi suma kriminalnega ravnanja v zvezi z upravljanjem nogometnega muzeja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Skušamo ga zaščititi pred temi negativnimi stvarmi tako dolgo časa, kolikor bo to mogoče," je še dejala njegova hčerka, Blatterjevi odvetniki pa so že pred časom zanikali kakršno koli sporno ravnanje.

Blatterja je sicer etična komisija Fife leta 2015 suspendirala za šest let. Poleg tega je Blatter tudi tarča dveh švicarskih preiskav v zvezi s podkupovanjem v času njegove vladavine na Fifi.