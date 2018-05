Senzacija na Hrvaškem, Kek prejel nepričakovano darilo

Hrvaško prvenstvo, 34. krog

Nogometaši zagrebškega Dinama danes niso izkoristili prve zaključne žogice za osvojitev hrvaškega naslova. Tri kroge pred koncem so nepričakovano ostali praznih rok proti mestnemu tekmecu Lokomotivi (1:3) in ponudili Kekovi Rijeki priložnost, da se jim približa na štiri točke zaostanka.

Tako se je veselil Matjaž Kek lani po zgodovinskem naslovu Rijeke. Letos je še v igri za ubranitev naslova, a so njegove možnosti zelo majhne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zagrebški Dinamo bi si lahko danes že zagotovil novo hrvaško zvezdico. Če bi v mestnem obračunu premagal Lokomotivo, s katero je povezan tako tesno, da se je na Hrvaškem Lokomotive oprijel vzdevek Dinamovega satelitskega kluba, bi že postal prvak, tako pa bo moral na veseli trenutek še malce počakati.

Do te sezone je Lokomotivo premagoval brez večjih težav, v tej pa so mestni tekmeci pokazali zobe in že drugič zapored spravili na kolena velike favorite. Dinamo je izgubil z 1:3, občasni slovenski reprezentant Petar Stojanović je za goste na štadionu v Kranjčevićevi ulici odigral vso tekmo. Poraz modrih je voda na mlin Rijeki, ki s tem še ni izgubila vseh možnosti za ubranitev hrvaškega naslova.

Dinamo v rezultatski krizi, a izgubljata tudi Rijeka in Hajduk

Kekova Rijeka je jeseni nastopala tudi v skupinskem delu evropske lige. Foto: Reuters Najboljši hrvaški klubi v zadnjih krogih niso prepričljivi. Dovolili so si ogromno spodrsljajev, vključno z vodilnim zagrebškim Dinamom, ki si je že po jesenskem delu nabral ogromno prednost pred zasledovalci, a jo nato zaradi neprepričljivih predstav skoraj zapravil. Na srečo je pred tedni zmagal na dvoboju, kjer se je odločalo o razvrstitvi pri vrhu.

V gosteh je premagal splitski Hajduk (3:1), po tej tekmi pa sta si tako Rijeka kot Hajduk na njegovo srečo dovolila kar nekaj presenetljivih porazov. Če jih ne bi bilo, bi bil vrstni red na vrhu hrvaškega prvenstva zelo tesen, tako pa ima Dinamo kljub zadnjim spodrsljajem še vedno vse trdno v svojih rokah. V sredo ni izkoristil prve zaključne žogice.

Če bo Rijeka na domačem igrišču premagala Inter, dvoboj se je začel ob 20. uri, bo prednost Dinama pred Kekovo zasedbo znašala štiri točke, do konca pa bosta le še dva kroga. Matematika bi torej še dopuščala možnost, da bi se naslova polastil reški klub in s tem ubranil naslov hrvaškega prvaka, a v takšen scenarij verjame malokdo, saj to pomeni, da Dinamo v zadnjih dveh krogih ne bi premagal niti Rudeša niti Interja iz Zaprešića.

Lestvica:



1. Dinamo Zagreb 34 tekem - 70 točk

2. Rijeka 33 - 63

3. Hajduk Split 33 - 62

4. Osijek 33 - 52

5. Lokomotiva Zagreb 34 - 45

...