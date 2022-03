Selektor izbral adute za boj z Brazilci in Francozi

Na seznamu selektorja Tomislava Horvata so Denis Totošković Denis (A.S.D. CDM), Jeremy Bukovec (Colmar), Nejc Hozjan (A.S.D. Napoli), Teo Turk (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Berzelak (Litija), Igor Osredkar (Litija), Nejc Kovačič (Oplast Kobarid), Tilen Gajser (Ptuj), Max Vesel (Siliko), Marko Mohorič (Siliko), Nik Logar (Oplast Kobarid), Uroš Đurić (Siliko) in Žan Janež (Siliko).

Reprezentanca je doživela nekaj sprememb. Po koncu evropskega prvenstva je reprezentančno kariero sklenil Gašper Vrhovec. Na tokratnem seznamu ni Alena Fetića, ki je končal z igranjem v Italiji, zavoljo poškodb manjkata Žiga Čeh in Matej Fideršek, selektor bo v Franciji tudi brez vratarja Tjaža Lovrenčiča.

"Odhajamo v Francijo, kjer bomo na turnirju odigrali dve izredno močni tekmi proti Braziliji in Franciji. Ekipa je pomlajena, Alen nima kluba, svoje so naredile poškodbe. Bodo pa zato dobili priložnost tisti, ki so prihodnost in sedanjost slovenskega futsala. Teh dveh močnih tekem se veselim, saj bosta dobra priprava za jesenski začetek kvalifikacij za SP," je dejal selektor.