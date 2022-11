Še en trener, ki je ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ralph Hasenhüttl ni več trener angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona. Svetniki so se z avstrijskim nogometnim strokovnjakom iz Gradca, ki je bil pred prihodom na Otok trener slovenskega nogometaša Kevina Kampla pri Leipzigu, razšli po nedeljskem porazu proti Newcastlu z 1:4.

Klub z južne obale Anglije si deli usodo slovite čezoceanke Titanik, ki je svojo prvo in zadnjo pot čez Atlantik leta 1915 začela prav v tem pristanišču. Po porazu proti Newcastlu je zasedba v območju izpadanja iz elitne druščine. Svetniki so v 20-članski ligi z 12 točkami na 18. mestu, le dve točki manj imata zadnjeuvrščena Wolverhampton in Nottingham Forest.

"Hasenhüttl, ki je bil imenovan decembra 2018, je pomembno prispeval h klubu, ko je bil soudeležen pri nekaj nepozabnih trenutkih in igral ključno vlogo pri razvoju naše klubske infrastrukture, identitete in igralske ekipe. Vendar verjamemo, da je zdaj pravi čas za spremembo," je med drugim Southampton sporočil v izjavi.

Klub je zapustil tudi pomočnik prvega moštva Richard Kitzbichler. The Saints ali Svetnike bo začasno vodil 39-letni Španec Ruben Selles, ki je bil prav tako pomočnik 55-letnega Avstrijca.

Hasenhüttl je sicer leta 2018 postal prvi Avstrijec na položaju glavnega trenerja v angleški premier ligi, potem ko je nasledil Marka Hughesa, ki so ga razrešili po slabih rezultatih, ter klub rešil pred izpadom v kakovostno nižji rang tekmovanja.