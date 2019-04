Scholes obtožen zaradi kršitve stavniških predpisov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji angleški nogometni reprezentant Paul Scholes se bo moral zagovarjati zaradi kršitve stavniških predpisov zveze (FA). Tam mu očitajo, da je med 17. avgustom 2015 in 12. januarjem letos vplačal najmanj 140 nogometnih stav in s tem kršil predpise FA. Pravilnik določa, da na tekmah ne smejo staviti osebe, ki igrajo na zelenici in tudi tisti, ki imajo vpliv na tekmo.

Štiriinštiridesetletni Scholes je od marca 2014 skupaj z nekdanjimi soigralci pri Manchester Unitedu Garyjem in Philom Nevillom, Ryanom Giggsom in Nickyjem Buttom solastnik Salford Cityja. Klub je v zadnjih petih sezonah trikrat napredoval v višji rang tekmovanja in je trenutno član petorazredne Nationa League.

Tudi letos je Salford City blizu napredovanju, saj tri tekme pred koncem za vodilnim Leyton Orientom zaostaja le za dve točki.

Scholes, ki je odigral 66 reprezentančnih tekem za Anglijo, je bil februarja in marca letos tudi trener četrtoligaša Oldham Athletica, a je to že obdobje, ki ni povezano z obtožnico FA.

Nikakor pa Scholes ni osamljen primer v angleškem nogometu, ki je osumljen kršitve stavniške prepovedi. Pred njim sta bila kaznovana denimo tudi Joey Barton in Martin Demichelis, kazni pa so glede na težo obtožb zelo različne - od suspenza, do denarnih kazni.

