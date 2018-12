Sagna ostaja v Montrealu

Petintridesetletni nekdanji francoski reprezentant je v Montreal prišel avgusta in igral na vseh devetih tekmah, prispeval je tudi en zadetek. Ekipa je z njim na igrišču dosegla pet zmag, doživela tri poraze in imela en neodločen izid, prejela pa je le 12 zadetkov.

"Vesel sem, da bom še eno leto pri Montrealu. Upam, da bomo imeli dobro sezono in šli do konca," je dejal Sagna. Ta je deset let igral v angleški prvi ligi v dresih Arsenala in Manchester Cityja. Za Francijo je zbral 65 nastopov.

V ligi MLS bosta igrala tudi dva Slovenca, in sicer Antonio Delamea Mlinar pri ekipi New England Revolution ter Aljaž Struna pri Houston Dynamu.