S Kloppom, šefom za pomivanje posode, ni prijetno gledati komedij

Jürgen Klopp je 15 let poročen z Ullo Sandrock.

Foto: Reuters

Trener angleškega nogometnega velikana Liverpoola Jürgen Klopp je pojasnil, da v času pandemije novega koronavirusa, ki je zaustavila tudi športni svet, počne stvari, ki se jih nikoli prej v življenju ni lotil. "Postal sem mojster v pomivanju posode," je za klubsko spletno stran rdečih dejal nemški trener. Spregovoril je tudi o kravatah, motečem smehu ob gledanju televizije in motivacijskih video sporočilih, ki jih redno pošilja nogometašem.

Tako kot drugje po svetu je tudi v Angliji življenje zaradi okužb s covidom-19 ta čas zaustavljeno, tako da se ljudje v času samoizolacije posvečajo tudi stvarem, ki se jim niso nikoli prej.

Vodstvo Liverpoola je za navijače uvedlo rubriko Življenje med karanteno in tokrat je bil gost trener prve ekipe Jürgen Klopp, ki je nanizal kar nekaj zanimivosti o življenju med karanteno.

"Poleg tega, da sem šef za pomivanje posode, v čemer pravzaprav zelo uživam, po novem tudi kuham. No, vsaj poskušam kuhati. Prvič v življenju sem pripravil umešana jajca. Od takrat sicer nisem skuhal ničesar drugega, čeprav je bila moja žena Ulla zelo navdušena nad umešanimi jajci," se je šalil Klopp: "No, vseeno mi od takrat ni ponudila nove priložnosti za kuho," o kuharskih sposobnostih priljubljenega trenerja Liverpoola poroča STA.

Glasen smeh moteč za sosede na kavču

Čeprav je star 52 let, si še vedno ne zna zavezati kravate. Foto: Reuters Za naslednji teden ima Klopp pred seboj poseben izziv. "Star sem 52 let in si ne znam zavezati kravate. Naslednji teden se bova oba z Dennisom naučila, kako se pravilno zaveže kravata. Mislim, da bo trajalo ves teden, da se bom naučil, a upam, da bom potem končno znal."

Kot eno od pozitivnih stvari samoizolacije je Klopp omenil ponoven stik s prijatelji iz šolskih let. "Prek družbenih omrežij sem našel ljudi, o katerih že dolgo nisem slišal ničesar. Tudi moji prijatelji so presenečeni, kako dejaven sem na teh komunikacijskih kanalih," je še razkril prvi trener Liverpoola, ki si čas krajša tudi z rekreacijo in gledanjem televizijskih nanizank, a dodal, da vseeno že komaj čaka na vrnitev k nogometu. Ko si krajša čas z gledanjem televizije, obožuje lahkotne komedije, pri katerih ni potrebno veliko razmišljati. ''Ker pa nisem doma sam, je težava v tem, da se ob gledanju komedij smejim tako glasno, da motim druge. Ali jih zmotim ali pa zaradi mene, ker se smejim tako dolgo, ne morejo slišati ali pa razumeti naslednje šale. Z menoj ni ravno prijetno gledati komedij.''

Nogometašem pošilja vrhunce izjemnih tekem

Nepozaben sprejem nogometašev Liverpoola po evropskem naslovu (2019). Foto: Reuters Klopp je še zaupal, kako varovancem v času osamitve zaradi pandemije koronavirusa dviguje moralo. Vsakemu je poslal video slavja po lanskoletnem osvojenem evropskem naslovu, ko so v finalu lige prvakov v Madridu, glavni sodnik srečanja je bil Slovenec Damir Skomina, premagali Tottenham (2:0), nato pa dan pozneje v Liverpoolu naleteli na veličasten sprejem in povorko. Preko WhatsApp jim je poslal video, na katerem so lahko občudovali nepozabno parado v čast rdečim. Letos ne bodo te sreče, saj jih je v osmini finala po dramatičnem dvoboju na Anfieldu izločil Oblakov Atletico.

Po posnetku slavja v Liverpoolu je igralcem poslal še kratke vrhunce velike zmage nad Barcelono na povratni tekmi polfinala (3:0) ter še nekatere poslastice iz domačega prvenstva, s katerimi navdušujejo navijače vse od začetka sezone.

Nemški strokovnjak je povsem blizu težko pričakovanemu naslovu angleškega prvaka. Foto: Reuters

Liverpool se spogleduje s težko pričakovanim uspehom, naslovom angleškega prvaka, prvega po sušnih treh desetletij. Od matematične zagotovitve jih loči le še nekaj točk, pred tekmeci pa so si z izjemnimi predstavami, odigrali so 29 od 38 tekem, priigrali ogromno prednost pred zasledovalci. Branilec naslova Manchester City s tekmo manj zaostaja kar 25 točk!