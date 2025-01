Rusinja francoskega nogometaša obtožila posilstva, zdaj je dobila kazen

Televizijska manekenka je bila obsojena na pogojno zaporno kazen in denarno kazen, potem ko je priznala, da je branilca AC Milana Thea Hernandeza lažno obtožila posilstva. Odvetnik Luise Kremleve je lani oktobra pred načrtovanim sojenjem v zadnji minuti poklical bolniško službo, navajal je "nujni zdravstveni primer" in izsilil začasno prestavitev sojenja, potem ko ji je grozila dvoletna zaporna kazen.

Svetovni mediji pa zdaj poročajo, da so s sodišča potrdili, da je Kremleva prejela šest mesecev pogojne zaporne kazni in denarno kazen v višini 1.800 evrov, potem ko je sklenila tajni dogovor z državnim tožilstvom. Kremleva je priznala, da je podala lažno izjavo, da jo je francoski nogometaš, takrat igralec Real Madrida, posilil v porscheju pred nočnim klubom v Marbelli.

A TV model has been handed a suspended prison sentence & fined after admitting to making a false rape claim against AC Milan defender Theo Hernandez. Hernandez was accused of rape by TV model Luisa Kremleva in 2017, with court proceedings coming to an end on Wednesday.

