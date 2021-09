Rooneyjev Derby County v stečaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z nekdanjim nogometašem Manchester Uniteda, Evertona, DC Uniteda in nazadnje prav Derby Countyja je klub po osmih krogih zbral 10 točk, kar je zadoščalo za 12. mesto. Prvenstvo bo zaradi stečaja in odvzema 12 točk nadaljeval z -2 točkama

Covid-19 je imel velik vpliv

"Covid-19 je imel velik vpliv na finance in nadaljevanje običajnih aktivnosti kluba. Naša kratkoročna cilja sta predvsem dokončati sezono v championshipu (angleška druga liga, op. STA) ter najti vlagatelje, s katerimi bi zagotovili finančno varnost kluba in zaposlenih," je klub objavil na spletni strani.

Rooney, ki je januarja letos končal športno pot prav pri Derby Countyju in že pred tem vodil moštvo s klopi, je pred dnevi obljubil, da bo ostal v klubu in mu pomagal tudi v primeru stečaja.

"Večkrat sem že dejal, da me s klubom veže več kot le pogodba. To je pomemben korak v moji karieri in še naprej se bom po najboljših močeh trudil v teh zahtevnih trenutkih," je v soboto dejal 35-letni Rooney.