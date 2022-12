Ronaldo zapušča evropski nogomet, nora vsota denarja za njegov podpis!

Portugalski napadalec Cristiano Ronaldo se v tem trenutku z reprezentančnimi kolegi pripravlja na pomemben dvoboj osmine finala svetovnega prvenstva proti Švici, ki bo na sporedu v torek ob 20. uri. A se je v središču pozornosti znašel že dan pred obračunom. Govora je namreč o njegovem klubskem nadaljevanju.

Dva dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju je namreč končal odisejado pri Manchester Unitedu, od takrat pa so predvsem pri Marci poročali o morebitnem njegovem odhodu v Savdsko Arabijo. In prav ta španski športni časnik je sporočil, da so se napovedi uresničile.

💰🇸🇦 Cristiano Ronaldo will be paid €200m-per-season at Al-Nassr, reports @marca. Here's the breakdown…



€200,000,000/year

€16,000,000/month

€3,800,000/week

€760,000/day

€96,000/hour

€1,600/minute

€26/second pic.twitter.com/ue6UgKFVd1 — EuroFoot (@eurofootcom) December 5, 2022

Ronaldo bo od 1. januarja 2023 igral za tamkajšnji klub Al-Nassr. Zvezdnika takšnega kova bi težko privabili v državo zaradi kakovosti lige, ta je sicer iz leta v leto vse boljša. Predvsem gre za gospodarski oziroma finančni vidik. Savdska Arabija si želi vse več ugleda zunaj svojih meja, prizadeva pa si prav tako za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2030 skupaj z Grčijo in Egiptom.

Pri Al-Nassru so morali zato dodobra odpreti denarnico. Plača naj bi se gibala okoli 100 milijonov na leto, a bo njegova znamka CR7 v povezavi z igranjem pri Al-Nassru na letni ravni zaslužila okoli 200 milijonov evrov, kar ga bo uvrstilo na prvo mesto lestvice zaslužkarjev med vsemi športniki na svetu.