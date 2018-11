Ronaldo bo kmalu zelo užaljen. Na seznamu tudi Oblak.

Če gre verjeti informacijam, ki so danes zaokrožile v nogometnem svetu, bomo 3. decembra vstopili v novo obdobje. Prvič po desetih letih zlata žoga, najbolj priznana posamična nogometna nagrada, ne bo šla v roke Cristiana Ronalda ali Lionela Messija. Še več, Portugalca in Argentinca naj ne bi bilo niti med najboljšimi tremi. Med 30 kandidati za to laskavo nagrado je tudi slovenski vratar Jan Oblak.

Kdo si zasluži zlato žogo 2018? Kylian Mbappe 7,41% +

Lionel Messi 35,39% +

Luka Modrić 7,41% +

Cristiano Ronaldo 34,98% +

Raphaël Varane 3,29% +

Nihče izmed naštetih 11,52% +

Konec septembra so v Londonu podelili nagrado za najboljšega, ki jo vsako leto podeljuje Mednarodna nogometna organizacija (FIFA). Priznanje The Best je šlo v roke Hrvata Luke Modrića, medtem ko je Cristiano Ronaldo pristal na drugem mestu in bil zaradi tega celo tako užaljen, da na podelitev sploh ni prišel. Lionel Messi, ki ga sicer ni bilo med tremi finalisti, je v izboru končal na petem mestu in ga v London prav tako ni bilo.

Zdaj pa je pred nami odštevanje do podelitve nagrade, ki v svetu nogometa pomeni največ in čakanje na odgovor, kdo bo dobil zlato žogo 2018?

Če gre verjeti informacijam, ki so jih v javnost spravili pri francoskem nacionalnem radiu FRI, bo Ronaldo po tem, ko jo je v zadnjih dveh letih dobil, letos ostal brez nagrade , ki jo že od leta 1956 podeljuje priznana francoska nogometna revija France Football.

Kandidati za zlato žogo 2018:

Sergio Agüero (Argentina, Manchester City), Alisson Becker (Brazilija, Roma/Liverpool), Gareth Bale (Wales, Real Madrid), Karim Benzema (Francija, Real Madrid), Edinson Cavani (Urugvaj, PSG), Thibaut Courtois (Belgija, Chelsea/Real Madrid), Kevin de Bruyne (Belgija, Manchester City), Roberto Firmino (Brazilija, Liverpool), Diego Godin (Urugvaj, Atletico Madrid), Antoine Griezmann (Francija, Atletico Madrid), Eden Hazard (Belgija, Chelsea), Isco (Španija, Real Madrid), Harry Kane (Anglija, Tottenham), N'Golo Kante (Francija, Chelsea), Hugo Lloris (Francija, Tottenham), Mario Mandžukić (Hrvaška, Juventus), Sadio Mane (Senegal, Liverpool), Marcelo (Brazilija, Real Madrid), Kylian Mbappe (Francija, PSG), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Luka Modrić (Hrvaška, Real Madrid), Neymar (Brazilija, PSG), Jan Oblak (Slovenija, Atletico Madrid), Paul Pogba (Francija, Manchester United), Ivan Rakitić (Hrvaška, Barcelona), Sergio Ramos (Španija, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugalska, Real Madrid/Juventus), Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), Luis Suarez (Urugvaj, Barcelona) in Raphaël Varane (Francija, Real Madrid).

Dobili bomo še 26., Hrvat ali eden izmed dveh Francozov?

Še več, zvezdnika torinskega Juventusa, ki je Real Madrid v prejšnji sezoni popeljal do tretjega naslova evropskega prvaka v nizu in četrtega v zadnjih petih letih, ob tem pa v elitnem evropskem klubskem tekmovanju zabil kar 15 golov v 13 nastopih, po informacijah omenjenega francoskega radia naj ne bi bilo niti med najboljšo peterico. Z njim pa niti zvezdnika Barcelone Messija.

Bo Luka Modrić po nagradi The Best FIFA, ki jo je dobil 24. septembra, decembra dobil še eno, še bolj prestižno? Foto: Reuters

Kandidati na nagrado, ki jo bodo podelili 3. decembra, naj bi bili trije. Poleg Modrića, ki je z Realom postal evropski prvak, s Hrvaško pa svetovni podprvak, še dva nogometaša, ki sta se s Francijo veselila naslova svetovnega prvaka. Komaj 19-letni napadalec PSG Kylian Mbappe in branilec Raphaël Varane, ki je ob tem Realu pomagal do evropskega naslova.

Messi in Ronaldo, ki sta si v zadnjih desetih letih razdelila vsak po pet zlatih žog, bosta tako zelo razočarana, svetovni nogomet pa bo vstopil v novo obdobje. Po 25 dobitnikih najprestižnejše nogometne nagrade za posamične dosežke bomo očitno dobili še 26.

Vsi dobitniki zlate žoge:

5 – Cristiano Ronaldo, Portugalska (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) in Lionel Messi, Argentina (2009, 2010, 2011, 2012, 2015);

3 – Michel Platini, Francija (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff, Nizozemska (1971, 1973, 1974) in Marco van Basten, Nizozemska (1988, 1989, 1992);

2 – Franz Beckenbauer, Nemčija (1972, 1976), Ronaldo, Brazilija (1997, 2002), Alfredo Di Stefano, Španija (1957, 1959), Kevin Keegan, Anglija (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981);

1 – Luis Suarez, Španija (1960), Eusebio, Portugalska (1965), Bobby Charlton, Anglija (1966), Raymond Kopa, Francija (1958), Gerd Müller, Nemčija (1970), Zinedine Zidane, Francija (1998), Gianni Rivera, Italija (1969), Ruud Gullit, Nizozemska (1987), Lothar Matthäus, Nemčija (1990), Roberto Baggio, Italija (1993), Hristo Stoičkov, Bolgarija (1994), Andrij Ševčenko, Ukrajina (2004), George Best, Severna Irska (1968), Allan Simonsen, Danska (1977) in Ronaldinho, Brazilija (2005).