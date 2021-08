V Londonu predstavili drago okrepitev, Neymar ni več svetovni rekorder

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski prvak Chelsea je le dan po tem, ko je v Belfastu osvojil evropski superpokal, v svoje vrste pripeljal enega od najboljših napadalcev na svetu. V London se je vrnil belgijski zvezdnik Romelu Lukaku, za katerega so modri odšteli kar 115 milijonov evrov. Belgijec je tako postal svetovni rekorder, kar zadeva igralca, za katerega so klubi v seštevku plačali največ odškodnine. Izboljšal je svetovni rekorder Neymarja.

Londonski klub, ki domuje na stadionu Stamford Bridge, pod vodstvom ruskega bogataša Romana Abramoviča pa ne skopari z dragimi nakupi, je bogatejši za enega od najboljših napadalcev na svetu. Belgijec Romelu Lukaku je v prejšnji sezoni pomagal Interju do naslova italijanskega prvaka, nato pa z belgijsko reprezentanco izstopal na letošnjem evropskem prvenstvu, kjer je bil izbran v najboljšo enajsterico tekmovanja.

Zdaj se vrača k Chelseaju, kjer se je že dokazoval pred desetletjem (2011–2014), ko je prestopil k modrim še kot 18-letni up Anderlechta, a se na Stamford Bridgeu ni naigral. Zbral je le 15 nastopov, na katerih se ni niti enkrat vpisal med strelce. Kariero je nadaljeval pri Evertonu in Manchester Unitedu. Veliko uspešnejši je bil pri milanskem Interju, za katerega je v 95 nastopih zbral 64 zadetkov in 16 asistenc.

Z Londončani je sklenil petletno pogodbo, aktualni evropski prvak pa je zanj plačal 115 milijonov evrov. To je drugi najvišji prestop letošnjega poletja, več denarja je za nakup angleškega reprezentanta Jacka Grealisha (Aston Villa) zapravil le Manchester City (117,5 milijona evrov). Lukaku je postal svetovni rekorder, saj so zanj, če seštejemo vse prestope v njegovi karieri, klubi plačali 327,56 milijona evrov.

S tem je s prestola pahnil Brazilca Neymarja, za katerega sta PSG in Barcelona plačala 310,2 milijona evrov. S tem pa še ni konec rekordov v lasti 28-letnega Belgijca. Poskrbel je za najdražji prestop iz serie A (pred njim je bil rekorder Francoz Paul Pogba, za katerega je Manchester United plačal Juventusu 105 milijonov evrov), pa tudi najdražji nakup vseh časov Chelseaja.