Roma ima novega bogatega lastnika

Iz tabora trikratnega italijanskega in devetkratnega pokalnega zmagovalca so sporočili, da bo končni prodajni sporazum podpisan do konca avgusta. James Pallotta je klub kupil leta 2012, 100-odstotni lastnik pa je od leta 2014.

Novi lastnik Rome Dan Friedkin prihaja iz Teksasa. Njegovo premoženje je ovrednoteno na 3,6 milijarde evrov in je 504. najbogatejši človek na svetu po lestvici ameriške poslovne revije Forbes.

James Pallotta ni več prvi mož rimskega velikana. Foto: Reuters

Roma je v minuli sezoni osvojila peto mesto v serie A, drevi pa jo v Duisburgu čaka tekma osmine finala evropske lige proti španski Sevilli. Zmagovalec tekme se bo prebil na zaključni turnir osmih najboljših moštev v tem tekmovanju, ki bo med 10. in 21. avgustom v Kölnu, Gelsenkirchnu, Duisburgu in Düsseldorfu.