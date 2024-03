Robinha aretirali na njegovem domu

Nekdanjega brazilskega nogometnega zvezdnika Robinha so v četrtek aretirali v pristaniškem mestu Santos, dan pozneje, ko je sodišče odločilo, da mora v Braziliji odslužiti svojo devetletno zaporno kazen zaradi posilstva. Policisti so 40-letnika našli doma in ga odpeljali na policijsko postajo, po zdravniškem pregledu naj bi ga premestili v zapor.