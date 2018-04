Ribery ostaja zvest Bayernu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pripravljen sem se boriti za mesto v začetni enajsterici," je dejal Franck Ribery, ki se bo za mesto na krilnem položaju boril z rojakom Kingsleyjem Comanom in Sergom Gnabryjem, ki se bo vrnil iz Hoffenheima, pri katerem igra kot posojeni igralec.

Vodstvo Bayerna je potrdilo, da so se za 35-letnega Francoza zanimali kitajski, katarski in turški klubi, a nogometaš želi ostati, v klubu pa bodo njegovo željo spoštovali.

Ribery za Münchenčane igra že več kot deset let, leta 2007 je prišel iz Marseilla. Od takrat je zbral 380 nastopov, dosegel 117 golov in v statistiko vpisal tudi 176 podaj za gol. Osvojil je osem naslovov nemškega prvaka, pet nemških pokalov, ligo prvakov in naslov svetovnega klubskega prvaka.