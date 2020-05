Real podaljšal pogodbo z brazilskim reprezentantom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni velikan Real Madrid se je dogovoril za podaljšanje pogodbe z brazilskim reprezentantom Casemirom do poletja leta 2023, poroča španski dnevnik Marca.

Casemirova zdajšnja pogodba bi se iztekla 2021, pred dnevi pa je Diario Sport poročal, da ga ob podaljšanju sodelovanja čaka bistveno zvišanje plače.

Brazilec je v tej sezoni odigral 3120 minut na 35 tekmah za Real – več kot katerikoli drugi član madridskega kluba.

Marca še poroča, da se leta 2021 pogodba izteče tudi kapetanu Sergiu Ramosu, a da v pogovorih za njegovo podaljšanje sodelovanja še ni napredka. Ramos sicer po poročilih iz Španije zasluži 12 milijonov evrov letno.

Kot piše Marca, pa so se pri Realu odločili tudi za to, da ne bodo več javno objavljali podaljševanja pogodb. Klub in Casemiro naj bi se namreč že pred meseci dogovorila za podaljšanje, a tega niso javno objavili.