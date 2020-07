Real Madrid v svoji 118-letni zgodovini ima poklicno žensko ekipo

Delničarji Reala so že septembra lani odobrili nakup Tacona, posel, vreden 300 tisoč evrov, pa je uradno dobil zeleno luč prav danes, 1. julija. Po navedbah španskih medijev naj bi prve podpise pogodb opravili že v tem tednu, vodstvo kraljevega kluba pa je napovedalo, da naj bi v ekipo privabili najbolj talentirane igralke nogometne igre.

Tacon pa je bil aktiven že doslej in podpisal pogodbi s švedskima reprezentantkama Kosovaro Asllani in Sofio Jakobsson. Slednja je bila lani nominirana za igralko leta na svetu in se je ekipi pridružila v prejšnji sezoni, po osvojenem tretjem mestu Švedske na svetovnem prvenstvu. Po napovedih odhodov nekaterih španskih igralk je napovedanih še več sprememb v ekipi.

Foto: Reuters

"Sedaj je čas, da zgradimo ekipo, na katero bomo vsi ponosni," je dejal predsednik Reala Florentino Perez in napovedal boj za najvišja mesta ne le v španskem prvenstvu, ampak tudi v Evropi. Tako kot med nogometaši se ponovno obeta boj z Barcelono, finalistkami lige prvakinj v sezoni 2018/2019. Katalonke pa so bile v zadnji prvenstveni sezoni prepričljivo boljše od Tacona, zmagale so s 6:0 in 9:1.

Ekipa Tacone je doslej igrala na stadionu Valdebebas, lučaj od stadiona moške ekipe Reala. Vodstvo slednjega pa ni zavrnilo možnosti, da bi tudi ženska zasedba najpomembnejše tekme igrala na Santiagu Bernabeu.